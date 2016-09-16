Ela Gözlü Pars Celile ile 50. Baskı onuru!

1 1 Ela Gözlü Pars Celile

Ela Gözlü Pars Celile, yayınlandığından bu yana kısa sürede büyük ses getiren romanların başında geliyor. Herkes birbirine “Celile’yi okudun mu?” diye soruyor. Bu nasıl oldu?

Öyle kitaplar vardır ki, mutlaka bir yerlerden karşınıza çıkar ve “Ben buradayım”, “Hişt! İşte tam önünde”, “Beni hâlâ okumadın mı” diye seslenir. Bir solukta okunan romanların yazarı Osman Balcıgil’in bu yazı yayınlandığında elliye ulaşan baskısıyla bir rekora koşan Ela Gözlü Pars Celile adlı son romanı da böyle kitaplardan. Yayınlandığından bu yana büyük kitapevlerinin, internet kitapçılarının hep “en çok satalar” listelerinde kendine önemli bir yer edinen kitap, uzun zamandır radarımdaydı ve artık onu taçlandırmak gerekiyordu. İşte o yüzden gazeteci editör meslektaşım Osman Balcıgil ile sözleştik ve Celile’yi size anlatmaya çalıştık. Keyifli okumalar…

Doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum. Celile benim sekizinci romanım. İki baskı, üç baskı yapan kitaplarım oldu ama elli baskı cidden yüksek bir rakam. Kitaplarım hakkında Destek Yayınevi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ertürk Akşun’la konuşurken, “insan hikâyelerinin, özellikle de kadın kahramanların ilgi çektiği”ni söyledi ve “Celile’yi yazsan” dedi. Sonra uzun uzun konuştuk nasıl bir roman olması gerektiği üzerine. Sevgili Ertürk’ün demek bir bildiği varmış.

Diğer kitaplarınızda olduğu gibi bu romanın da bir tarihi arka planı var.

Evet, bütün romanlarımda olduğu gibi Celile’de de var bu. Yazacağım her ne olursa olsun, mutlaka tarihin belli bir döneminde, gerçek kişilerin ya da çok önemli tarihsel olayların içinde yer almasına gayret ediyorum. Roman da olsa bu sayede gerçeklikten çok kopmamış, dünyadan başımı alıp gitmemiş oluyorum.

Öte yandan, romanlarınız aşk ve macera üzerine…

Evet, aşktan ve maceradan hiç vazgeçmiyorum. Ama bunları bir tarihi arka planın içine oturtuyorum. İki bin beş yüz yıl öncesinde de geçse aşk aşktır, macera da macera. Önemli olan bunun gerçekten yaşanmış ya da yaşanma ihtimali yüksek olaylar üzerine oturup oturmadığı.

Seçtiğiniz konular genellikle çok çetrefil.

Öyle olduğu söyleniyor. İlk romanım Ters Kanatlı Şahin’de “İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’yi nasıl etkilediğini” anlatmıştım. Böyle söylendiğinde insana sanki tarih kitabı gibi geliyor ama öyle değil. İçindeki aşk ve macera unsurlarıyla, anlaşılması zor da olsa bir tarihi dönem su içer gibi okunabiliyor.

Böyle olunca, tarih acaba sulanmış olmuyor mu?

Bunu tarihçilere sormak lazım tabiatıyla. Ama her kitabın arkasında en az bir yıllık araştırma süreci var. Süratli yazmaktan yana bir sıkıntım yok. Bildiğiniz gibi gazetecilik kökenliyim. Kırk yıl boyunca, önüme konulan kötü yazıları iyi yazı hâline getirmeye çalıştım. Tamam, televizyonların Haber Müdürlüğü’nü, Haber Daire Başkanlığı’nı filan da yaptım ama esasen editörlüktü mesleğim. Bir başka deyişle, iyi yazı ile kötü yazıyı birbirinden ayırmaya ve kötü olanı iyi hâle dönüştürmeye çalıştım. Tarihçilik kısmı için ise okuyarak geçirdiğim yarım yüz yıl ve seçtiğim konuyu enine boyuna araştırmama yardımcı oluyor. Bu nedenle olsa gerek, şu ana kadar yazdığım hiçbir kitap hakkında, tarihçilerden “Ama şurasında da şöyle bir hata var” diye bir eleştiri almadım.