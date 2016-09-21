El Bab için elini veren kolunu zor kurtarır!

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda yeni bir hedef gösterdi, IŞİD’in elindeki El Bab kentine inileceğini söyledi.

Kaygıyla karşılanması gereken bir söz bu.

Suriye’deki operasyon , IŞİD ve PYD’nin sınırımızda tehdit oluşturmasını önlemekle sınırlı kalmalı, daha ileri gidilmemeliydi.

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Galiba yine ABD’nin oyununa geliyoruz.

ABD, öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’ye El Bab’a sizin ordunuz girmezse biz bu operasyonu PYD ile yaparız” dedi. Bunun üzerine bizimkiler de “Aman PYD’yi karıştırmayın. Biz hallederiz” yanıtını verdi.

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Önümüzdeki günlerde binlerce Türk piyadesinin El Bab’a doğru hareketlenmesi bekleniyor. Burada şiddetli çarpışmalar olabilir ve çok sayıda şehit verilebilir.

IŞİD şimdiye kadar fazla karşı koymadan geri çekilmeyi tercih etti. İkinci başkenti kabul ettiği El Bab’da yoğun bir savunmaya geçebilir.

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Parlamenter sistemde sorunlar Meclis’te tartışılır, atılması gereken adımlar burada belirlenir.

Bizde ise sorunlar Beştepe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç yakın arkadaşı arasında tartışılıyor, neler yapılacağı saptanıyor, Meclis buna göre hareket ediyor.

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Hadi Ak Parti’de demokrasi işlemiyor. “Reis” ne derse o oluyor. Peki muhalefet neden sessiz kalıyor?

Şu günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde 15 Temmuz’da bombalanan Meclis’in onarılıp onarılmaması konusu mu yoksa Suriye bataklığına hızla girmemiz sorunu mu olmalıydı?

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ABD, Suriye’de hava gücüyle sonuç alamayacağını anladı.

Özgür Suriye Ordusu ve PYD’nin gücü de ABD çıkarlarına hizmet için yeterli değil.

Türk ordusunun bölgede etkin biçimde kullanılmak istenmesinin nedeni budur.

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Ülkeyi yönetenlerin “kandırılma kotaları”nı doldurmaları için daha kaç defa daha kandırılmaları gerekiyor?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...