El Bab’da DEAŞ saldırısı: 4 şehit, 15 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren TSK unsurlarımızdan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş;

El Bab’da biri ağır olmak üzere 15 kahraman silah arkadaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ağır yaralı arkadaşımızın hayati tehlikesi yüksektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Ayrıca kulaktan dolma bazı bilgileri haber yapmamanızda yarar var. ÖSO’yu destekleyen TSK’nın El BAB’ta SAHRA HASTANESİ yoktur. Çatışmalar El Bab’ta merkezde bulunan ve uzun süredir hastane özelliğini yitirerek teröristlerin barınma ve silah/cephane deposu haline büyük şehir hastanesi civarında sürmektedir. Bu hastanenin bulunduğu bölge DEAŞ’ın en yoğun koruduğu ve tahkim ettiği bir alandır ve El Bab’a hakim bir tepenin yamacındadır. Çatışmalar şu anda devam etmektedir..

Suriye’de DEAŞ saldırısı: 4 şehit, 15 yaralı

SURİYE’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile askerler arasında çatışma çıktı, 4 asker şehit olurken, 1’i ağır 14 asker de yaralandı.

Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla geçen 24 Ağustos günü ‘Fırat Kalkanı’ harekatı başlatıldı. Cerablus ile Azez arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Gaziantep’in Karkamış ve Kilis’in Elbeyli ilçesinden geçilen Suriye topraklarında başlatılan harekat ile Özgür Suriye Ordusu mensupları desteklendi. Kısa sürede sınır hattının tamamen terör unsurlarından temizlendiği harekatın ikinci ayağında terör örgütü DEAŞ’ın önemli noktalarından Dabık kurtarıldı ve ardından El Bab’ın ele geçirilmesi için ilerlemeye devam edildi. Ancak DEAŞ teröristleri El Bab’da direniş göstererek bombalı saldırılar düzenleyip, yer yer askerler ve desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla çatışmaya girdi.

HASTANE CİVARINDA ÇATIŞMA: 4 ŞEHİT, 15 YARALI

Harekatın 120’nci günü olan bu sabah da El Bab’ın merkezindeki hakim bir noktada bulunan eski hastane olan ancak son 2 yıldır terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan alan çevresinde çatışma çıktı.

Çok sayıda DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada 4 askerimiz şehit oldu, 1’i ağır 11 asker de yaralandı. Yaralı askerler, silah arkadaşları tarafından sınır hattına ulaştırıldı ve burada hazır bekleyen ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep’teki hastanelere taşındı. Şehit olan askerlerin de Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirileceği bildirildi.

ÇATIŞMA YER YER DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan bilgilendirmede El Bab’ta çatışmaların yer yer devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

“Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren TSK unsurlarımızdan 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ağır yaralı arkadaşımızın hayati tehlikesi yüksektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

ŞEHİT SAYISI 25’E YÜKSELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında rejim güçlerinin hava ve DEAŞ militanlarının roket, havan ve bomba yüklü araçla yaptığı saldırılarda bugüne kadar 21 asker şehit oldu. Bugün çıkan çatışmada 4 askerin daha yaşamını yitirmesiyle harekatta bugüne kadar şehit olan asker sayısı 25’e yükseldi.

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