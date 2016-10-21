UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu’nda 3. maçında, İspanyol Villareal ile 2-2 berabere kalan Osmanlıspor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, grupta halen iddialarının sürdüğünü ve sonraki maçlarda başarılı sonuçlarla amaçlarına ulaşacakları belirterek, “Sonuçta İspanyol ekolünden gelen bir takımla oynuyorsunuz ama biz de ortaya koyduğumuz istekli oyunla gücümüzü gösterdik” dedi.

Oyunu iki yönlü oynama konusunda iyi şeyler yaptıklarını vurgulayan Akçay, “Eksik kalınca dikkatimiz dağıldı. Mehmet’in markajcısının gol atması içerideki düzenimiz açısından eksi puandı. Eksiksiniz ve gol yediniz, oynadığınız takım da Villarreal. Pato’nun daha serbest oynayarak içeriden üstümüze gelmesi ve baskı rakibin işini kolaylaştırdı” şeklinde konuştu.

2-0’dan, 2-2’ye getirdikleri 4. müsabaka olduğunu hatırlatan deneyimli çalıştırıcı,” Bu fiziksel bir olay değil. Bence bu pozisyon konusundaki dikkatimizi ve önceliklerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Sadece biraz algıda ve iletişimde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Fikstüre ve puan cetveline baktığımızda hala şansımız olduğunu görüyorum. Bu da bize umut veriyor. Bu dakikadan sonra Kasımpaşa maçını düşünmeye başladık.” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadaki penaltı ve kırmızı kart olayına da değinen teknik direktör Akçay şunları söyledi: “Yeni kural bu tip pozisyonları tartışılır hale getirdi. Kuralın şu inceliği var. Oyuncunun topla oynama şansı. Mehmet rakibin önüne geçemedi. Mehmet arkadan müdahale etti. Kararı tekrar gözden geçireceğiz ama hakemin verdiği kararın doğru olduğunu düşünüyorum.”

Sarı-morlu Başkent ekibi grubunda, maç sonucu avantajıyla aynı puana sahip olduğu Zürih’in ardından 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Villareal’in liderliğini koruduğu grubun sonuncu takımı 2 puanlı Romen takımı Steau Bükreş.

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