‘Ekonomiye kentsel dönüşüm can verecek’

HIZLA yükselen dolar karşısında yatırımcılar yeni arayış içerisine girdi. Kentsel dönüşüm projelerine hız verilmesi gerektiğine değinen Borbay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bay, “Türkiye deki konut stokunun yüzde 65’i hızla kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. Bu süreç hem inşaat sektörüne hem de ekonomiye can verecektir” dedi.

“ÖNCELİK KAMU BİNALARINA VERİLMELİ”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) üyesi ve Borbay İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bay, “Ülke genelinde konut fazlası olduğu düşüncesine karşılık, çarpık yapılanmanın yeniden revize edilmesi gerekiyor. İnşaat sektörünün en önemli riski döviz dengesinin bozulmasıdır. 2002 yılından bu yana inşaat sektöründe istikrarlı bir büyüme sağlandı. Devlet binaları, spor tesisleri, üniversite ve turizm alanındaki yapılanma süreci hızla ilerliyor ve inşaat sektörü her geçen gün ekonomiye can veriyor” dedi.

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