Ekonominin kalbi Çankaya’da atıyor

“Yatırımın Başkenti” Çankaya, 2016 yılında da işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk tercihi oldu. Çankaya Belediyesi, 2016 yılının başından itibaren 5 bin 322 yeni işletmeye ruhsat verdi.

“Yatırımın Başkenti” Çankaya, işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk adresi olma özelliğini sürdürüyor.

Çankaya’da 2016 yılının başından Aralık ayının son haftasına kadar 5 bin 322 yeni işyeri açıldı. Çankaya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen işletmelerden 4 bin 682’si market, büro, kuaför, pastane, lokanta, konfeksiyon gibi sıhhi işyeri, 426’sı depo, ilaçlama, imalathane gibi gayrisıhhi işyeri, 214’ü ise güvenliğe tabi eğlence ruhsatı için belediyeye başvurdu.

Bir işletmenin uyması gereken her koşul incelenerek verilen ruhsat, daha sonra da işletmenin uygunluğu açısından ruhsat denetim ekipleri ve zabıta tarafından da kontrol ediliyor. Çankaya Belediyesi denetim ekipleri, Kasım ve Aralık ayında 772 işyerinin ruhsat kontrolünü gerçekleştirdi.

ESNAFA NAZARLIK

Çankaya Belediyesi, işyerlerinin kapısını yeni açan esnafa ayrıca özel yapım nazar boncuklu hayırlı olsun çerçevesi vermeyi de sürdürüyor. Çankaya Belediyesi Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi’nde engelliler tarafından yapılan çerçeve içinde verilen hediyeyi kabul eden esnaf da nazar boncuğunu işyerlerine asıyor.

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