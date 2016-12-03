Ekonomik hayat, emir komutadan anlamaz!

Askerlikle ekonominin kuralları farklıdır. Bir bölük askere “Hazır ol” dersin, hepsi hazır ola geçer. “Tüfek omza” dersin, tüm tüfekler omuza yaslanır. Ekonomi farklıdır.

Enflasyonu düşürmek istersen bunu emirle yapamazsın…

Yapman gereken tek şey, üretimi artırmaktır.

Faizlerin düşmesi de ekonomik dengelerin sağlanması ile mümkündür. Bütçen sürekli açık veriyorsa, borçlanmadan ayakta duramıyorsan, ulusal paran yeterince değerli olmaz, dolayısıyla faizleri düşüremezsin…

Kırmızı et fiyatlarını da hayvan üreticilerine, kasaplara, market sahiplerine öfkelenerek indirmenin imkanı yoktur. Hayvancılığa önem vermezsen, meralara toplu konutlar, iş merkezleri yaparsan hayvancılık geriler ve piyasaya sürülen et miktarı azalacağı için fiyatlar alır başını gider.

“Dolarları altına çevirin” uyarısı da ekonominin temel kurallarından habersiz olunduğu anlamına gelir.

Doların artışının arkasında ABD’deki ekonomik verilerin iyi çıkması ve faizlerin artış beklentisi rol oynadı. Buna Türkiye’nin içinde bulunduğu savaş koşulları ve rejim tartışmaları da eklenince güvensiz bir ortam oluştu ve bunun sonucunda Türk parasından kaçış ve özellikle de Dolara yöneliş başladı.

Ekonomiyi emirlerle yönetmeye kalkmak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin yöntemiydi. Derin bir iflas ve birliğin parçalanmasıyla sonuçlandı.

Bizde de geçmişte fiyatları ve kurları masa başında ayarlamak isteyen iktidarların sonu hep hüsran oldu.

Benim Hükümete naçizane tavsiyem, içine girilen krizden çıkmanın yolunu kolay sanmamalarıdır.

Üretimi artırmadan, ithalattan çok ihracat yapmadan, israfı önlemeden sonuç alınamaz.

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