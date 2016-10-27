Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi 80,6 oldu.
TÜİK, 2016 yılı Ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,3 oranında azalarak 87,81 değerinden 80,56 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü, inşaat sektörü ve tüketici güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
GÜVEN ENDEKSLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI-
Ekim ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 103,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 94,49 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,22 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 81,32 değerine ve tüketici güven endeksi 74,04 değerine geriledi.
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