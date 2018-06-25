Türkiye seçimini yaptı ve ilk turda Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Yönetim biçimine geçilmesine karar verdi. Demokrasiye inanıyorsak sonuçları da kabul edilmelidir. Seçimler, öncesi ve sonrası siyasete neler olup biteceğini, tahminleri, yorumları bir kenara bırakalım, ekonomiyi konuşalım.

Genellikle yeni iktidarlar iş başına geldiğinde kendilerine sınırlar koyarlar ve örneğin; ilk 100 gün, ilk 500 gün gibi çıtalarla yapacakları icraatları, hedefleri belirlerler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyalarında zamana bağlı bu tür programlardan bahsetmedi ama yeni oluşacak bakanlar kurulu şemasında elbet bir programı, yapılacak işler sıralaması ortaya koyulacaktır ve böyle bir durumda ekonomi ilk sırada yer almalıdır.

Önceki gün belirttik, devası iç ve dış borçlar, bütçe, cari açıklar, dış ticarete ithalatı karşılamada yarı yarıya düşen ihracat, 200 milyar doları aşan özel sektörün bir yıl içinde ödenmesi gereken 70 milyar dolar borcu, bir bu kadar da iç kredi borçları, vergileri, sigorta primleri öncelikli çözüm bekliyor.

Yüzde 15’leri zorlayan ve kronikleşen enflasyon, buna bağlı ertelenmiş kamu mal ve hizmet zamları devreye sokulması gerekecek.

Her şeyin ötesinde seçim meydanlarında hiç konuşulmayan faizler konusu gündemi belirleyecek.

Yapılacak işler, konular belli ama bunları kim yapacak, kimler bu işlerle uğraşacak şu an için belli değil. Bu konu da en az ekonomik sorunlar kadar önemli.

Böylesine kırılgan bir hale gelen ekonominin yapısal sorunları arasına maalesef güven sorunun girmesi işlerin daha da kötüye gitmesine yol açıyor. Bu nedenle en azından ilk 100 gün içinde bu güveni yaratacak isimler hemen açıklanmalı ve ortam hazırlanmalı. Çok söyledi, seçimlerden sonra yapısal reformlar yapılacak, şöyle olacak, böyle olacak diye. Bunlar sıralanmalı ve hızla uygulamaya gidilmelidir.

Şimdi önümüz yaz ayları. Tatildi, seçim yorgunluğuydu derken aylar hızla geçecek. Bir Ekim’de yani yaklaşık yüz gün sonra, geçen sürede yapılan işlerin sonuçlarını ve geleceğini dahası yeni sistemin yürüyüp yürümediğini net bir şekilde göremeye başlarız.

ÇİN İŞKENCESİ

Seçimlerinden geriye en çok ilk ve geçici sonuçların açıklanması yöntemi kaldı.

Geçmişte olduğu gibi, Cumhurbaşkanı veya AKP’nin oyları yüzde 70’lerle başlayıp aşağı doğru inmesinin aynısı yaşandı.

Bu eğer bilinçli yapılıyorsa yanlış bir yöntem. Siz vatandaşa büyük oranla başlayan bir adayın gıdım gıdım oylarının düşmesini izletiyorsunuz. Neredeyse her beş dakikada bir en öndeki adayın oyu binde bir puan düşüyor, ikinci sıraya yerleşen adayın oyu da bir o kadar artıyor. Çin işkencesi gibi sisteme rakamlar giriliyor.

O zaman ikinci adayın oylarını oynaması ona daha olumlu yansıyor.

Ya tam tersi olsaydı ya da iki aday arasındaki fark küçük bir oranda gerçekleşseydi? Dahası birinci aday yüzde 50’nin altına düşseydi nasıl izah edilecekti?

Bu nedenle bu işi yürütenler, önce şunu önde gösterilim diye diğer adayın sonuçlarını bekletirseniz böylesine topa tutulusunuz. Tarafsızsan ne önüne geliyorsa yayınlayacaksın.

Tek kriter; yayınlanan rakamlarla resmi rakamlar arasındaki tutarlılıktır. Habercilik, ajansçılık ruhu da bunun üzerine kuruludur.