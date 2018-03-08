Herkes ekonomide umudunu kesmişçesine olup biteni izliyor. Ne bir tepki var, ne de “şunu böyle yapacağız, bunu böyle yapacağız” lâfları. Tam “saldım cayıra Mevlam kayıra” havasında “eylemsizlik günleri” yaşanıyor.

Enflasyona bakalım: Hani yeni yılla birlikte tek haneye düşecekti? Şimdi daha da artması, yüzde 15’lere vurmasından korkuluyor. Buna karşın ne yapılıyor? Merkez Bankası faizleri artırmıyor, daha doğrusu arttırmasına izin verilmiyor. Enflasyonun baş sorumlusu ilân edilen gıda da ne yapılıyor? Ha bugün ha yarın derken aylar yıllar geçti, halen memleketin “aracı zincirine” dayalı gıda düzenine çözüm aranıyor.

Yine aylar yıllar geçti, şu kredi faizleri konusunda da görüş birliği sağlanamıyor. Esasında yapılacak bir şey yok. Ya serbest piyasa deyip oran oluşumlarını kendi haline bırakacaksınız ya da bir gecede milyarca doların yurt dışına nasıl kaçtığını görmek için zorlama sınırlar getireceksiniz.

Dolar 3.80, avro 4.70 lira sınırında yukarıya doğru ufak ufak yükseliyor, döviz analizcileri “her an yeni rekorlar görebiliriz” diyorlar, karşılığında herhangi bir önlem var mı? “Gittiği yere kadar gitsin çaresine sonra bakarız” anlayışına devam.

ABD; ekonomisini korumak için başta çelik olmak üzere çok sayıda ürüne gümrük korumaları getiriyor, biz, şeker fabrikalarını satıyoruz. Bir danışman da” biz de çeliğe karşı ABD’den ithal edilen pamuğa yasak getirelim” diyor ama rakamlara bakınca memleketteki pamuk üretimin son yıllarda nasıl azaldığını da itiraf ediyor. Sadece pamuk değil diğer tüm bitkisel üretimi, tarımın gerilemesini, yokları ithal ederek telâfi edilmesini niye sorgulamıyor acaba?

Moody’s yine kredi notumuzu kırıyor, gerekçesini iki başlıkta; “kurumların direncindeki süregelen kayıplar ve dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler” olarak açıklıyor. Adamlar geçen yıl da aynısı söylediler, karşılığında ne yapıldı, hiç bir şey. Tek yapılan ver teşviki, desteği, bekle ki ekonomi canlansın.

Artık ihracattaki rekor kırmanın modası geçti şimdi ithalat patlamasındaki rekorlara bakılıyor. Gereksiz binlerce ürün getiriliyor, var mı kısıtlama? Yok. Bunu finanse etmek için de borçlandıkça borçlanıyoruz.

HAZİNE TAMTAKIR

Hazine’ye bakın tamtakır. Hazine’nin nakit dengesi şubat ayında 11 milyar 541 milyon, bu yılın ilk iki ayında 13 milyar 91 milyon lira açık vermiş. En kritik açık bu. İşin Türkçesi, gelen gideni karşılamıyor. Nerden bulacağız parayı? Borçlanarak.

Zaten, cari işlemler, bütçe açıkları derinleştikçe derinleşiyor. Var mı bir geleceğe yönelik önlem. Yok.

Ya piyasalardaki durgunluk ne olacak? Aylardır “iki lokomotif sektör konut ve otomobilde işler kötüye gidiyor, dağ taş ev, rezidans, AVM doldu, sıkıntı, olası iflaslar olabilir” diye yazıp duruyoruz ama bu konularda da tık yok. Yakında “bize mi sordunuz da bu binaları diktiniz” derlerse şaşırmamak lâzım.

Ya Varlık Fonu? Paralar birikiyor, nereye gidiyor, ne yapılıyor bilinmiyor. Halen Fonun başına “etkili” bir isim aranıyor.

Karamsarlığı felâkete çevirmek istemeyiz ama ekonomideki üretim ve finansman yetersizliği çemberini borç bularak kırmaya çalıştıkça dışarıdan gelecek darbeler daha sert olacak. Öngörülenden daha zor günler bizleri bekliyor.