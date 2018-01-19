Yeni yılla birlikte ekonomiye yönelik eleştiriler yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Şimdi uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye raporu açıklanıyor. Raporda; “ülke ekonomisinde geçen yıl kredi kullanımında hareketlilik oldu ama olası risklere karşı lira kırılgan, özellikle iç ve dış borçlanma, bütçe ve cari açıklara karşı daha çok yapısal önlem alınmalı” denilecek ve geçen yıl verdiği BB+Kredi ve durağan notlarını değiştirmeyecek.

Benzeri sözleri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti de söylüyor, “yabancı yatırımcı için istikrar, süreklilik ve hukuk devleti çok önemli, tüketime dayalı büyüme sürdürülemez, yapısal reformlar şart” diyor.

TUSİAD da özetle “OHAL kalksın, bütçe disiplini bozulma eğilimine girdi, tarımda ve sanayi kan kaybediyor, demokrasi altın değerindedir ama çeyreği, yarımı olmaz” görüşünün dillendiriyor.

Bu açıklamalara İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın sözlerini de ekleyelim. Yeni Başkan Bahçıvan da “bazı işler hesapsız kitapsız yapılıyor Ölçü ve alternatif maliyeti sorgulamıyoruz. Plansızlık ve ölçüsüzlüğü gözden geçirmemek önemli bir sorun haline geldi” uyarısında bulunuyor.

Tüm bu sözlerin muhatabı şüphesiz Hükümettir. Ekonomide geleceğe güvenle bakılmak isteniyorsa bu eleştirileri, talepleri, önerileri dikkate alıp gereği bir önce yapılmalıdır. Ama yapılmayacaktır, “herkes işine baksın” deyip geçiştirilecektir.

SIKI DURALIM

Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi, gelecek ayların enflasyon oranlarını görmek istiyor ama “parasal işlerde sıkı durmaya devam edeceğim, olası risklere karşı gereken yapılacağım” uyarısında bulunuyor.

MB de biliyor ki, enflasyon da kısa sürede bir iyileşme olmayacak, iyisi mi faizleri oynatmayalım. Bu arada ne oldu bu “faiz indirme” toplantıları?

ADAYLIK BÖYLE OLMAZ:

Bize göre, CHP’li Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Ümit Kabasakal yarışı başlamadan bitirdi.

Arkadaş; sen “koca partinin lideri olacağım” diye yola çıkıyorsun ama İstanbul’dan. Gel Ankara’ya git, parti genel merkezine, “ben basın toplantısı yapacağım, adaylığımı açıklayacağım” de, bakalım ne oluyor? “ İzin vermeyiz” diyecek halleri yok ya. Hadi Ankara’ya gelemedin, git il veya herhangi bir ilçe başkanlığında orada yap açıklamanı. Üstelik böyle tek başına olmaz yanına bir kaç milletvekili, olmadı delege filan alacaksın ki inandırıcı olsun. Hem yer yanlış hem de sergilenen görüntü.

Otel salonlarında yapılan adaylık açıklamaların, kurulan partilerin, hükümetlerin sonucu ortada. Haa, “adım dolaşsın, herkes beni bilsin, tanısın” düşüncesi varsa başarılar dileriz. Ama 30-40 oy alınırsa tam bir hezimet olur, “adayım” sözlerine bir daha kimse itibar etmez.

HANİ MİLLİ VE YERLİ OLACAKTI?

Beş baba yiğidin üstlendiği yerli ve milli ototmobil üretiminde işin somutlaşması en az 2-3 yıl alması bekleniyor. Ama işin “milli ve yerli” kavramı şimdiden bozuldu. Projeye Katarlılar da katılacakmış.

Diğer babayiğitler de yabancı ortaklarını kollarına takıp projeye girerlerse nerede kalır milli, yerli lafları?