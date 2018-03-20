Hükümetimiz en sonunda bu yıl izleyeceği ekonomi stratejini açıkladı. Bütçe ve cari işlemlerdeki devası açıklara rağmen yatırımlara, ucuz kredilere devam edilecek. İyi de bu açık düzeni nereye kadar gidecek?

Artık döviz kurlarındaki oynaklığın faizlerde artışı ve enflasyonu körüklediğini artık herkes kabul ediyor. Bu neden sonuç ilişkisini kabul eden Başbakan Binali Yıldırım, buna karşı köklü bir reform yapacaklarını bildiriyor. Bilinen ve daha çok sıcak parayı kaçırtacak önlemler dışında nelere yapılacağını umarız kısa sürede görürüz ama geçen iki yıla bakınca fazla bir şey beklememek gerekiyor.

Başbakanın açıklamalarına bakılırsa bugün yaşanan sorun 2003-1013 döneminde az oynaklık göstermesi nedeniyle yapılan aşırı dış borçlanma ve sağlanan ucuz yabancı krediler. Şimdi geri ödemelerin yanı sıra dünya piyasalarındaki hareketlilik buna tuz biber oldu.

Başka bir deyişle o yıllarda aman dışarıdan para gelsin de nasıl gelirse gelsin anlayışını sonuçlarını bu yıl yaşıyoruz, gelecek yıllarda daha sert yaşayacağız demek. Geriye daha büyük bütçe, dış ticaret ve cara işlemler açığı kalıyor. Bedelini de zamlarla, gelirinin azalması sonucu yoksullaşan vatandaş ödüyor.

DAĞ TAŞ TEŞVİK DOLDU

Yine Başbakanın açıklamalarına bakılırsa sektörel teşviklere, vergi indirimlerine, ucuz, faizsiz kredilere devam edilecek. Bu yolla yatırımlara hız verilecek.

Geçen yıl dağıtılan Hazine garantili krediler ekonomide bir nebze rahatlık yarattığını söyleyebiliriz ama yatırımlar için aynı şeyi söylemek zor. En azından şu cazibe merkezleri projesine bakın, üzerinden bir yıl geçti, halen bölge tespiti yapılıyor, proje teklifleri değerlendiriliyor.

İthalatı yavaşlatmak için “yerli ve milli ara malı üretimine” teşvikler de sonuç vermiyor. Zaten böyle yatırımların geri dönüşü bugün başlasanız en az iki yıl alır, o da işler yolunda giderse.

Büyük bir gürültüyle Varlık Fonu kuruldu, para kaynakları yaratıldı ama onunda üzerinden bir buçuk yıl geçti, daha Fon Başkanlığına uygun bir isim aranıyor, fonun ilgi alanlarına ilişkin yol haritasının onaylanması bekleniyor. Bu da bir anlamda kaynak israfı değil mi?

Ve yenileri bu hafta Meclis’ten çıkacak. Bunlar arasında yine ne ararsan var. Apartman ve konutunda ürettiği elektriği şirketlere satanlar vergiden muaf olacak, elektrikle çalışan araçlara düşük vergi koyulacak, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının tamamı iade edilecek.

1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe eleman alan işverenlere, 12 ay süreyle vergi ve prim desteği sağlanacak. Kendisine ait bir konutu olmayanların ilk ve tek konut satın almaları halinde devlet katkısı yüzde 25’e çıkarılacak, 16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırarak yeni araç alanlara, 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi verilecek, çeyiz hesabında azami devlet katkısı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Liste böyle uzayıp gidiyor. Tüm kalemlerin hepsi bütçeden gider. Bunun üzerine seçim yatırımları da eklenince sonuç ortada. Sağım solum açık. Sonrada “aman şu kadar büyüdük bu kadar büyüdük” demenin alemi yok.