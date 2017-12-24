Ekonomide 2017’nin “en”leri

2017 yılında ekonomide çok büyük zorluklar yaşandı. Her gün ekonomiyi konuştuk, çözümler ürettik. Yeni yıl, yeni ümitlerken bu yıldan geri kalan bazı “en”ler:

Yılın:

En çok kaybedeni: Türk lirası

En yenilmezi: Enflasyon

En istikrarlı yükseleni: Gıda fiyatları

En istikrarlı gerileyeni: Konut ve otomobil alımı

En çok konuşulan tarım ürünü: Domates

En hasreti çekilen ürünü: Yerli et

En çok kazananları: Türkiye’ye bilumum gıda ve tarım ürünü satanlar

En anormal gelişmesi: 3. çeyrek büyümesi

En unutulmaz sözü: “Yüksek faiz eşittir yüksek enflasyon”

En gerçekleşmeyen hayali: “Enflasyon,faiz düşecek, dolar üç lira olacak”

En çok tekrarlanan gerekçeleri: Spekülasyon, manipülasyon, geçici

En çok sorulan sorusu: “Erken seçim var mı?”

En çok tahmini yapılanı: “Dolar 4 lira olur mu?”

En müsrif kuruluşu: Gereğinden fazla borçlanan Hazine

En çok atılan sloganı: “Merkez şaşırma faizleri artırma”

En çok ne yapacağı söylenen kuruluşu: Merkez Bankası

En büyük öpücüğü: Düşük faizli kefalet garantili krediler

En bekleneni vermeyeni: Vergide ötelemeler, yapılandırmalar

En fazla sayıları artanı: İşsizler

En çılgınları: Yerli otomobil yapacak beş babayiğit

En gizemli para kaynağı: Katar

En karanlık işi: Arabalarda cam filmi takılması

En iyi ikinci işi: Nikah memuru olan müftüler

En iyi kayıt dışı işi: Evlerde rakı ve sigara üretimi

En fedakâr kuruluşu: Maaş almadan çalışan Türkiye Varlık Fonu yönetimi

En vicdansızları: Emlak vergisini yüzde 3 bin artıranlar

En dayanılmaz cazibesi: Dolara ve altına yatırım

En şaşkınlık yaşayanları: Dövizlerini zamansız bozduranlar

En çok korunanı: Zeytinlikler

En zor istifa edeni: Melih Gökçek

En fazla ziyaret edileni: Vladamir Putin

En büyük kaybedeni: Barzani

En fazla hayal kırklığı yaratanı: Donald Trump

En çok iftirada bulunanı: Rıza Sarraf

En büyük dolandırıcıları: Devlete, askere at eti, küspe yağı yedirenler.

Umarız, gelecek yılın “en’leri farklı olur.