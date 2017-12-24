Ekonomide 2017’nin “en”leri

2017 yılında ekonomide çok büyük zorluklar yaşandı. Her gün ekonomiyi konuştuk, çözümler ürettik. Yeni yıl, yeni ümitlerken bu yıldan geri kalan bazı “en”ler:
Yılın:
En çok kaybedeni: Türk lirası
En yenilmezi: Enflasyon
En istikrarlı yükseleni: Gıda fiyatları
En istikrarlı gerileyeni: Konut ve otomobil alımı
En çok konuşulan tarım ürünü: Domates
En hasreti çekilen ürünü: Yerli et
En çok kazananları: Türkiye’ye bilumum gıda ve tarım ürünü satanlar
En anormal gelişmesi: 3. çeyrek büyümesi
En unutulmaz sözü: “Yüksek faiz eşittir yüksek enflasyon”
En gerçekleşmeyen hayali: “Enflasyon,faiz düşecek, dolar üç lira olacak”
En çok tekrarlanan gerekçeleri: Spekülasyon, manipülasyon, geçici
En çok sorulan sorusu: “Erken seçim var mı?”
En çok tahmini yapılanı: “Dolar 4 lira olur mu?”
En müsrif kuruluşu: Gereğinden fazla borçlanan Hazine
En çok atılan sloganı: “Merkez şaşırma faizleri artırma”
En çok ne yapacağı söylenen kuruluşu: Merkez Bankası
En büyük öpücüğü: Düşük faizli kefalet garantili krediler
En bekleneni vermeyeni: Vergide ötelemeler, yapılandırmalar
En fazla sayıları artanı: İşsizler
En çılgınları: Yerli otomobil yapacak beş babayiğit
En gizemli para kaynağı: Katar
En karanlık işi: Arabalarda cam filmi takılması
En iyi ikinci işi: Nikah memuru olan müftüler
En iyi kayıt dışı işi: Evlerde rakı ve sigara üretimi
En fedakâr kuruluşu: Maaş almadan çalışan Türkiye Varlık Fonu yönetimi
En vicdansızları: Emlak vergisini yüzde 3 bin artıranlar
En dayanılmaz cazibesi: Dolara ve altına yatırım
En şaşkınlık yaşayanları: Dövizlerini zamansız bozduranlar
En çok korunanı: Zeytinlikler
En zor istifa edeni: Melih Gökçek
En fazla ziyaret edileni: Vladamir Putin
En büyük kaybedeni: Barzani
En fazla hayal kırklığı yaratanı: Donald Trump
En çok iftirada bulunanı: Rıza Sarraf
En büyük dolandırıcıları: Devlete, askere at eti, küspe yağı yedirenler.
Umarız, gelecek yılın “en’leri farklı olur.