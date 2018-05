Böylesi ilk defa oluyor. Uzun yıllardır ekonomide söz sahibi olan isimler aday listeleri dışında kaldı, dahası dağıtıldı, bize göre “metal ve mental yorgunluk” gerekçesiyle Genel Başkanları tarafından bizzat tasfiye edildi. İpin ucunu kaçıran yüksek enflasyon, faizler, artan bütçe, cari işlemler, dış ticaret açıkları, iç ve dış borçların faturası bu arkadaşlara kesilmiştir.

Hatırlayalım:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Tüm olumsuz gelişmelere karşı tepki göstermedi, tek söylediği “yapısal reformlar şart” cümlesi oldu. Zorunlu olarak maaşlardan bireysel emeklilik sistemini geliştirdi ama yastık altındaki altınları bir türlü ortaya çıkaramadı. Piyasalarda beklenen güven ortamını yaratamadı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Bir kuruş vergi toplamak sayısını kendisinin bile bilemeyeceği için üst üste çıkardığı, aflarla, yapılandırmalarla, yapılandırmaların yapılandırmasıyla, ertelemelerle, ötelemelerle, taksitlendirmelerle tarihe geçti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi: Her kur artışında “spekülasyon, manipülasyon, geçici, dışarıdan operasyon” dedi. Bunları dedikçe dolar, avro fırladı, paramız olmadığı kadar değer kaybetti. Göreve geldiğinde dolar 2.2 liraydı bugün 4.60, avro 3 liraydı, bugün 5.40 lira oldu. Halen liranın olması gereken yere geleceğini (neresiyse kendi de bilmiyor) bekliyor. İthalatı unuttu, sürekli ihracatı konuştu. İthalatın ihracatın iki katına çıktığını görünce de her ay başı geleneksel olarak yapılan “ihracatta rekor kırdık” şenliklerinden vazgeçti. Milli ekonomi tarihi, bu beyefendiyi hiç tutmayan döviz kurlu tahminleriyle ve dış ticarette ithalatı unutan, sayısız olumsuz rekorları yaşatan bakan olarak hatırlayacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Bu beyefendiyi de biz unutsak gariban zeytin ağaçları unutmayacak. Memlekette yer kalmamış gibi “zeytin ağaçlarını kesip fabrika yapacağım” diye tutturdu, büyük tepki gelince geri adım attı. Cazibe merkezlerinde bir gidim gidemeyince proje başka bakana verildi. Yerli otomobil projesini geliştirdi ama bırakın yerlisini bir otomobil üretmenin yıllar alacağını hesaplayamadı. Bir de gözden kaçan, her işimiz bitmiş gibi Güney Kutbu’nda Türkiye’ye ait üs kurma planları oldu. Kimse bunun niye yapıldığını anlayamadı.

AB Bakanı Ömer Çelik: Döneminde AB’nin ekonomiyle ilgisi kalmadı, 50 yıla varan ilişkiler en kötü dönemini yaşadı. Zaten bundan kötüsü de olmazdı

SARAYA GİDECEKLERMİŞ

Bu isimlerin liste dışında kalmaları (eğer kazanırsa) Recep Tayyip Erdoğan’ın kuracağı Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nde bakan olarak görevlendirilecekleri şeklinde yorumlanıyormuş. Ayrıca, olur ya, AKP, Meclis’te kritik bir sayı ile çoğunluğu elde ederse ve bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması istendiğinde istifaları gerekirse, bu çoğunluğu kaybetmemek için listeye koyulmamış.

O zaman soralım: Son aylarda ekonominin tek elde toplanacağı ve başına geçeceği söylenen Enerji Bakanı damat Berat Albayrak niye listede yer aldı? Dahası Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcısı olacağı hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterileceği söylenen son Başbakan Binali Yıldırım niye İzmir’den aday?

Ve geri kalan bakanlar. Seçim bölgeleri değişse de neden yeniden aday gösterildi? Yani bunlar arasında liste dışında kalanlar kadar başarısız olanlar yok mu?

Diğer bir yorum da bu isimler Belediye Başkanı adayları olacaklarmış. O zaman, Şimşek Batman, Zeybekçi (eskisi gibi) Denizli, Naci Ağbal Gümüşhane, Çelik, Avrupa’ya yakın olsun diye Edirne’ye, Özlü de zeytinin bol olduğu Balıkesir’e belediye başkanı olurlar.

Arkadaş geç bunları. Siyasette önce mevzileri kazanacaksın, ondan sonra bu işlere bakacaksın.

Bu isimler gidince ortalık son aylarda her konuda liste dışı kalan ekonomi yönetiminin önüne geçen ve fetvalar veren en büyük başdanışmanlara kalacağını da ekleyelim. O zaman tam anlamıyla memlekete geçmiş olsun.