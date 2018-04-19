Memleket çok seçim gördü ama böylesine hızlandırılmış olanı ilk defa görüyor. Bu kadar acele davranılmasında “vatan, millet, ittifak” söylemlerini bir kenara bırakınız. Esas nedeni tüm dengeleri bozlan ekonomiden kaynaklanıyor.

İlk başta belirtelim, seçim yapılacak, para bollaşacak, krediler havada uçuşacak, her şey ucuzlayacak diye beklemeyin. Hayat seçimlerden sonra daha da zorlaşacak.

Seçim kararı ile birlikte bir anda borsaya saldırıldı, bu da döviz fiyatlarını aşağı çekti. Esasında tam tersi olması gerekirdi. Daha üç gün deli gibi kaçarken neden geri dönüş yaptılar, nedeni basit, biliyorlar ki seçime kadar ne faizler iner, ne de yükselir. Bir de seçim ortamı, para lâzım, faizler de tatmin edici, ver devlete borcu, bekle sonucu. Bu durumda meydanlarda “faizi indireceğim, enflasyonu geberteceğim” derseniz, hop, anında buharlaşırlar.

Vatandaş için doların 4, avronun 5, benzinin 6 lira olduğunu unutmayalım. Bunun önümüzdeki aylarda getireceği maliyetleri “domates 5 lira” olarak göreceğiz. Seçim rüzgarı bu gerçekleri saklayamaz.

Bu arada madem doların her zıplayışı 24 saati doldurmadan akaryakıta zam geliyor, şimdi geriledi, o zaman bu fiyatları düşürün. Ama kimin umurunda?

BORÇLAR UÇUYOR

Ekonomideki dengelerin neden nasıl bozulduğunu anlamak için biz özel sektör ve kamunun dış borçlarına dikkat diyoruz. Yakın zamana kadar düşük maliyetlerle büyük başarıyla döndürülen bu borçlar şimdi ulaştıkları devası boyutlarda ekonomiyi olumsuz yönlendiriyor. En tehlikelisi de özel sektörün borçları.

Özel sektörün dış borçları toplamda 228 milyar dolar olmuş. Bu borçların kısa vadeli olanı, yine dikkat buyurunuz, yılın ilk iki ayında 1.4 milyar dolar artarak 19 milyar dolara çıkmış ve yaza kadar 19 milyar dolar bulmak zorundalar. Dahası gelecek yılın Nisan ayına kadar ödenecek dış borç toplamı da 72.1 milyar lira.

Tabii, bu ödemeler yeni borçlanmalarla gerçekleştirilecek, önemli bir miktarı da rezervlerden gidecek. Rezervleri hrcamamak ve sıcak parayı cazip hale getirmek için faizleri de yüksek tutacaksınız. Bu durumda “faizler düşecek, enflasyon inecek” gibi seçim vaatler torba dolduran cinsten olacak.

IMF UYARIYOR

Özel sektörün artık alarm zillerinin en üst düzeyde çaldığı bir durumda kamunun dış borçları da aşağı kalır durumda değil. Bu durumu değerlendiren IMF, Türkiye için yatırım teşviklerinin azaltılması, borçlanmanın sınırlanması öneriliyor ve “yüksek kamu borçları ve açıkları endişe kaynağı. Yüksek kamu borcuna sahip ülkeler küresel finansal şartlarda yaşanabilecek ani bir sıkılaşmaya karşı kırılganlar” görüşünü ifade ediyor. Yani “olası global krizde lira yine yerle bir olur “diyor IMF.

İktidarın yüksek oranda büyüme sevdası, döviz ucuzken hesapsızca dışarıdan para çeken ancak bugünkü kurlarla Türk parası cinsinden kabaran özel sektörün borçları ekonominin en başlıca sorunu. Bu konu sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde hal yoluna koyulmazsa bu sıkıntıları ne erken seçim, ne başkanlık sistemi çözebilir.

Yeni dönemde artık “faiz, enflasyon ilişkisi” değil “borç eşittir ekonomi” denklemi üzerinde çalışılmalı. Bu denklem zaten erken seçime sürüklüyor. Hoş geldin dış borç sarmalı.