AKP yönetimi bazen muhalefetteymiş gibi açıklamalar yapmıyor mu şaşırmamak elde değil.

En son, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra ekonominin yükselişe geçeceğine söylemiş. Sanırsınız, yıllardır muhalefette, seçmene bunu vaat ediyor. Hatırlatınız, aynı ve benzer sözler, Nisan 2017 referandumundan önce de söylenmişti. Yeni yönetim şekliyle yükseliş başlayacak, sorunlar dertler bitecekti. Geçen sürede sokaktaki vatandaşın hissetmediği bu yükseliş ve içinden çıkılmaz hale gelen dertler, sorunlar, 24 Haziran’dan sonra nasıl çözülecek?

Sanki sihirli bir el ekonomiye dokunacak, faizler, kurlar, enflasyon, işsizlik düşecek, borçlar azalacak, vatandaşın refahı artacak, hep birlikte yükselişe geçeceğiz. Hem de çok kısa sürede.

Hayaller, hedefler güzel de borç/faiz/ enflasyon sarmalına girmiş bir ülkede ekonomiyi rayına oturtmak öncelikle zaman ister sonra da kararlılık. Ortaya yepyeni bir program koyacaksınız ve taviz vermeden uygulayacaksınız. Cümle alem de ne olup bittiğini bilecek, buna göre önünü görecek.

Böyle programlar deyince acı reçeteler geliyor akıllara. Memleketin acı reçetelere değil, hep tekrarladığımız güvene ihtiyacı var. Bunu sağladıktan sonra işe koyulacaksınız ama AKP’nin son dönem ekonomi yönetimindeki yıpranmış, milletvekili listelerine koyulmayan isimlerle nasıl gidecek bu işler? (Bu arada bu isimlerin kendi istekleriyle aday gösterilmediği söyleniyor. İnanalım mı acaba?)

Her şeyi “spekülasyon, manipülasyon, geçici” yorumuna bağlayan anlayışın yeni döneme ne katkısı olabilir ki?

Bakanlıkların sayısının azaltılması, ekonomi yönetiminin sadeleşmesiyle bu işler olacaksa neden bugüne kadar yapılmadı?

Bir yandan ekonominin nasıl büyüdüğünü ballandıra ballandıra anlatacaksınız, buna karşılık büyüyen ekonomiyi kontrol etmek, düzenlemek, yönlendirmek için daha etkin bürokrasi kurmak yerine işleri ağırlaştıran merkeziyetçi bir yapıya gideceksiniz.

Yeni dönemde bir izin, teşvik almak, bir sorunu çözmek için başvurduğunuzda evrakınızın ne zaman işleme koyulup Bakan beyin veya Cumhurbaşkanı’nın onayına, kaç ay sonra çıktığını hep beraber göreceğiz.

Sabah kalkıp vergi affı, öğlen imar barışı, akşam emekliye, öğretmene, polise zam vererek yönetilecek bir ekonomiye güvenle bakılabilir mi?

Serbest piyasaya koşullarına aykırı kararlara, örneğin akaryakıt zamlarını vergi oyunlarıyla sabitlemekle, sürekli “yastık altındaki altını, doları getirin, ekonomiye katın” çağrılarına dayalı ya da gıdadaki enflasyonu düşürmek için soğuk hava depolarına bel bağlamış bir çözümlü yeni dönemin ekonomisine nasıl inanacağız?

Enflasyonun nasıl düşürüleceğini anlatmak yerine “merak etmeyin Temmuz da enflasyon zammı alacaksınız” demekle nereye varılacak?

Yeni dönemde, kısa sürede, bırakın, enflasyonu, kurları, faizi düşürmeyi, bu düzeylerde tutmak bile büyük başarı sayılır.

Zam dışında kaynak yaratamayan ve tükenen kaynaklarla eyyy ekonomi; yüksek ki bu yer senin değildir.