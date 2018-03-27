Son yıllarda böyle bir tartışma, böyle bir kavga görülmedi, yaşanmadı. Kavganın nedeni kurdaki aşırı oynamaların neden sonuç ilişkisi üzerine. Suçlamalar, eleştiriler, beğenmezlikler artık ortada, alenen, kamuoyunun gözü önünde, gazete yazıları, TV ekranları üzerinden yapılıyor. İş “isyan” boyutuna kadar gelmiş.

Biri; “kurdaki oynamaların nedeni tasarrufların yetersizliği”, diğeri; “açık ekonomilerde ve dalgalı kur rejimlerinde dengeleri piyasa oluşturur. Bunlar alışmış; kur biraz yukarı çıksa hemen hep bir ağızdan aman tasarruflar düşük, dış açık var, büyüme dursun, faizleri yükseltelim” diyor.

Biri; “jeopolitik risklerde azalma (ekonomiye) olumlu yansıyacaktır, TL’deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır”, diğeri; “geçti o günler; cari açık sorunu da sizin yıllardır ithalata ve borca dayalı ekonomiyi tercih etmenizden dolayı var. Bununla ilgili güçlü reformları yaptıktan sonra kuru merak etmesin kimse” şeklinde konuşuyor.

Vay ki vay! Bu açıklamalar “biri” olarak ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e, “diğeri” olarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Baş Danışmanı Cemil Ertem’e ait. Öyle ki Ertem, “neyse burada (yazımı) keseyim; insan bazen isyan ediyor!” diyecek noktasına gelmiş.

Bu neyin isyanı, neyin tepkisi? Kim yıllardır ithalata ve borçlanmaya dayalı ekonomiyi tercih etmiş? Bildiğimiz son 16 yıldır aynı partinin hükümetleri tarafından yönetiliyoruz ve bu dönemde ithalat da dış borçlar da en az dört kat arttı. Bunun sorumlusu kimler?

Döviz kurları ortalığı yıkıp geçiyor, içi doldurulamayan “yapısal reformlar yapacağız” sözleri pompalanıyor.

REKABET HİKAYELERİ

“Efendim, TL’nin değer kaybı ihracat açısından rekabetçi fiyatlar oluşturacakmış”. Bu, eğer siz ihracat ettiğiniz ürünleri ülkenizde imal ediyorsanız doğru ama ihracat için yüz milyarlarca dolarlık mal ithal ediyorsanız bunun adı rekabet olmaz. Tam tersine daha pahalı ürün ithal ve ihraç etmek zorunda kalıyorsunuz.

Neden son aylarda “ihracatta tutmayın bizi, şöyle rekor kırdık böyle rekor kırdık” şenlikleri yapılmıyor çünkü ithalatın vardığı devası rakamların yanı sıra bütçe, cari işlemler açıklarının ekonomiyi yakıyor.

Ne zaman kurlar oynasa, Şimşek, tasarruf eksikliğinden bahsediyor. Acaba kendisi en son ne zaman kendi özel aracına benzin aldı veya manavdan marketten alış veriş yaptı?

Ya da bankalarda 2 trilyona yaklaşan lira ve döviz mevduat hesapları, büyük övgüyle bahsedilen konut satışları bir tasarruf değil mi? Ya da fiyatı patlayan altın nerede saklanıyor?

Ya da ekonomideki tüm olumsuzlukların nedeni olan kamudaki israf ne olacak? Ya vatandaşın sırtına bindirilen vergilere ne diyeceğiz?

Dövize, altına, konuta para bulamayanlar ne yapsın? Liranın dolar karşısında bir yılda yüzde 25 değer kaybı karşında bir bu kadar yoksullaşan ve aylık 400 dolara inen asgari ücretle bırakın tasarrufu geçimini nasıl sağlasın?

Onlar da tasarruf ediyorlar ama gırtlaklarından!

TEK ELDEN YÖNETİM

Bu ve benzeri tartışmalar kapalı kapılar ardında daha yoğun yaşanıyor olmalı ki ekonomi yönetimi tek elde toplanması, bazı bakanlıkların kaldırılması düşünülüyormuş. Sanki Kalkınma Bakanlığı kalkınca dolar 3 liraya düşecek.

Bu da bizim bitmeyen hikayemiz. Ekonomide işler ne zaman sıkışsa hep aynı “çift başlılığa son tek elden yönetim” çözümü üretiliyor. Nedeni basit: etkili, yetkili, basiretli, deneyimli olmayan bürokrasi yapılanmasının sistemi tıkaması.

Ne kadar tek elde toplanırsa toplansın, taht değişirse değişsin, baht değişmedikçe; isyana gerek yok, ekonomi gemisi çoktandır su alıyor!