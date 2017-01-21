Ekmeği çöpten kazanmak

Türkiye’de halen bir iş kolu olarak görülmeyen kağıt işçiliği, birçok firmanın ve belediyelerin de dahil olduğu geri dönüşüm sektörünün içerisinde önemli bir yer tutuyor.

Başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye’de yaklaşık 500 bin kâğıt işçisi topladığı kâğıtları atık toplama tesislerine satarak geçimini sürdürüyor.

Günde 16 saat yürüyerek ortalama 25-30 lira para kazanan dönüşüm işçisi kâğıtçılar; her gün sokaklarımızda dolaşarak çöplerden topladıkları kağıt atıklarıyla geçimlerini sağlarken çevrenin temiz kalmasına da sebep oluyor. Aynı zamanda başta kâğıt olmak üzere birçok katı atığın dönüşümünü sağlayıp hem doğanın korunmasına katkı sağlarken hem de ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunuyorlar.

Komşu ülkelerde yaşanan iç savaşlar sonrası özellikle Suriye’den Türkiye’ye gelen 3 milyona yakın sığınmacının ülke ekonomisine getirdiği ağır yükün yanında bazı meslek gruplarında çalışan Türk yurttaşlarını da olumsuz yönde etkiledi. Birçok müteahhitin zor durumda olan sığınmacıları inşaatlarda çalıştırması Türk işçilerin işsiz kalmalarına neden olurken sığınmacılar şimdi de kâğıt toplayıcılarını işsiz bıraktı. Kâğıtçılar durumdan şikâyetçi olduklarını belirtirken ‘’ insanlar bizleri de Suriyeli zannediyor bizler de bu ülkenin vatandaşlarıyız’’ dediler.

Ekmeğini sokaktan kazanan kâğıt işçileri 2016 yılının başlarında getirilen düzenlemeler sonucunda sıkıntılı günler yaşadıklarını belirtiler. İşlerinin ellerinden alınması sonucunda suç oranlarının artabileceğine dikkat çektiler. Bazı vatandaşların onlardan korkması ve zaman zaman yaşanan hırsızlık olaylarında ilk akla onların gelmesinden büyük rahatsızlık duyuyorlar. “ Biz ekmeğimizin derdindeyiz hırsızlık yapacak adam çöpten atık toplar mı?’’ diyerek bu gibi olaylardan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Sokakların temizlenmesine ve geri dönüşüm sektörüne büyük katkılar sağlayan kağıt işçileri azalan günlük kazançlarının yanı sıra birde insanların tepkilerinden rahatsız olduklarını belirttiler. Ülkemizde artan işsizlik sorunu karşısında başka bir iş yapamayacaklarını dile getirirken sokakların ve ülke ekonomisinin onlara ihtiyacı olduğunu söylediler. Kendilerini etkileyen düzenlemelerin daha dikkatli yapılması konusunda da yetkililerin dikkatini çektiler.

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