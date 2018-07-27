Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe yüzde 15 zam geldiğini açıkladı. Ekmeğin kilogram fiyatı 5.75 TL oldu. Zamdan önce ekmeğin kilosu 5 TL’idi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Un fiyatlarında yüzde 35 artış olurken, ekmek fiyatlarındaki yüzde 15 artış makul bir artıştır. Bu yaklaşık bir ayı bulacak olan bir çalışmadır” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı düzenlediği basın açıklamasıyla ekmeğe zam tartışmasına son verdi.

Balcı”, Sizlerin de bildiği gibi ekmek fiyatlarında zam gündemdedir. Bugünden itibaren sunacağımız genelge ile birlikte ekmeğin Türkiye’de azami olarak 5 liralık fiyatı, maksimum 5,75 olacaktır. Yani enflasyon oranı göz önünde bulundurularak iki yılı aşkın bir süredir artış söz konusu değil. Yüzde 15’lik bir fiyat artışı söz konusu olacak. bütün vilayetlerde ekmeğin kilosu 5,75 lira olacak olacak.

Nasıl ki bugün 52 vilayette ekmeğin kilogramı 5 liradan satılıyorsa, diğer yerlerde de bunun altında satılmayacak. Maliyet hesaplamaları ona göre yapılacak. Ama bir gerçek var ki Türkiye’nin hiçbir yerinde kilogramı 5,75 TL’nin üzerinde olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Balcı,” Bu meydana gelen artış yüzde 15′ e tekabül ediyor. Geçen zaman zarfını göz önünde bulunduracak olursak, bunun da en makul bir oran olduğunu söyleyebiliriz. 2016 yılı Ocak ayında mazot fiyatı Ankara’da 3,39 lira imiş. Bugün Ankara’da mazot fiyatı 5,72 lira. İstanbul’da mazot fiyatı o vakitlerde 3 lira 48 kuruşken, şimdilerde ise 5 lira 66 kuruştur.

Yani yalnız mazotta yüzde 66 bir artış var. 40 TL olan maya 50 lira oldu. Maya bir kolide yüzde 25 artış göstermiş. Un fiyatlarında yüzde 35 artış olurken, ekmek fiyatlarındaki yüzde 15 artış makul bir artıştır. Bu yaklaşık bir ayı bulacak olan bir çalışmadır.

Odalarımız Maliyet Hesabını yapacaklar

Odalarımız buna göre maliyet hesabını yapacaklar. Bugün itibari ile odalarımıza genelge gönderilecek. Bu süreçte, illerdeki komisyonlar bunu değerlendirecek. Federasyonumuza görüş olarak gönderecekler. Bizim görüşümüz alınacak. Bizim görüşümüz alındıktan sonra ilgili bakanlıktan görüş alınacak ve ondan sonra fiyat belirlenecek.

Bunun yürürlüğe girmesi yine bir ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının geçmiş yıllarda olduğu gibi yine uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Balcı, “Uzun ömürlü olabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu ay sonu itibari ile yüzde 80’ni biten hasatın akabinde un fiyatlarında artış söz konusu olursa, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin gerekli müdahaleyi yapmasını mutlaka bekleyeceğiz.

Girdilerimizin artış göstermemesi için ve fırıncı esnafımızın gider kalemindeki kısıtlamaya gitmeleri konusunda ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Biz kaliteli ekmeği muhafaza etmek için sağlıklı ve hijyen ortamında bir ekmek üretimi için bunu yapmak zorundayız.

Esnafımızın Gücü Kalmadı

Esnafımızın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Daha fazla ısrar edecek olursak yakın zamanda ekmekteki kalitenin bozulacağını götürürüz. Çünkü esnaf bu sefer hangi unu bulabilirse onu ekmek yapmak zorunda kalacaktır. Onun için fiyat artışını belirlerken enflasyon oranını göz ardı etmedik. Yaklaşık iki buçuk yılın sonunda yüzde 15 fiyat artışının makul olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Balcı, “Esnafımıza bu güne kadar göstermiş olduğu özverili tutumundan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tüketici olan halkımızın burada mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösterdiğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Zam oranı illere göre değişiklik gösterebilir” diyerek sözlerini bitirdi.