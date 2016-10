Eklem ağrıları ve romatizma için Romatoloji uzmanına!

Toplumda iltihaplı romatizma olarak tanınan romatoid artrit (RA), en yaygın görülen romatizmal hastalıkların başında geliyor. Romatoloji uzmanına gözükmekte fayda var.

Kadınların erkeklere oranla 3 kat fazla risk taşıdığı RA Türkiye’de her 1000 kişiden yaklaşık 5’inde görülüyor. 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevsun İnanç, “RA geç teşhis ve yanlış tedavi sonucu kalıcı fonksiyon kaybı ve engeliliklere yol açabiliyor” dedi.

Tedavi edilmeyen RA’nın hastanın tüm hayatını etkileyecek sorunlara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Nevsun İnanç, “Özellikle sabah saatlerinde şiddetli olan eklem ağrıları ve tutukluklarında vakit kaybetmeden bir romatoloji uzmanına başvurulmalı” diye konuştu.

Artrit, eklemlerde şişliğe neden olan iltihabın genel adı olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar da dâhil olmak üzere her yaş ve cinsiyet grubunu etkileyen artrit hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için her yıl 12 Ekim tarihi Dünya Artrit Günü olarak kabul edilmiştir. Artrit grubu hastalıklardan RA, dünya genelinde yetişkin popülasyonun yaklaşık yüzde 1’inin, Türkiye’de ise her 1000 kişiden yaklaşık 5’inin hayatını olumsuz etkiliyor.

Kadınlar erkeklere oranla 3 kat daha fazla risk altında!

Hastalık belirtilerinin ilk dönemde çok iyi anlaşılamadığını ve hastaların uzun yıllar genel şikâyetler nedeniyle doktor doktor gezdiğini belirten Prof. Dr. Nevsun İnanç, ‘’Romatoid artrit teşhis ve tedavide gecikmeler nedeniyle eklemlerde fonksiyon kaybı ve kalıcı şekil bozukluğuna varan sonuçlara yol açıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülen RA, genellikle 20 – 45 yaşları arasında ortaya çıkıyor’’ dedi.

Hastalığın el bilekleri, elin küçük eklemleri ile dizler, dirsekler, ayak bilekleri ve yine ayağın küçük eklemlerinde baş gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Nevsun İnanç, “Eklemleri tutan hastalık olarak tanımladığımız RA aynı zamanda bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Hastalık başlangıcında, bireyler vücutlarındaki eklem ağrılarını doğru olarak yorumlayamaz ve sorunlarını farklı sebeplerle ilişkilendirir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...