Ekipler görev başında

Başkent’te meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısı ile birlikte Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti.

Haftalar öncesinden hazırlıklarını tamamlayan ekipler dün itibariyle ilçe ve köy yollarının ulaşıma kapanmaması için 50 farklı noktada dönüşümlü olarak nöbete başladı.

Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, her kış olduğu gibi bu kış da sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için 7/24 mesai yapmaya başladı. Anayolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler 50 farklı noktada hazır bekliyor.

Ekipler seferber edildi.

150 kişilik karla mücadele ekibi gece 2 vardiya ve gündüzleri de dönüşümlü olarak kış boyunca çalışacak. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde, 14 büyük, 2 küçük kar kürüme aracı, 4 tuzlama aracı ile 7 JSB, 9 Bobcat, 6 greyder ile ilçe genelinde farklı noktalara konuşlandı. Batıkent merkez, Demetevler merkez, Şentepe merkez, Yenimahalle merkez, Susuz başta olmak üzere 50 farklı noktada hizmete başladı. Dün akşam saatlerinde görev yerlerinde nöbete başlayan ekipler kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesini sağlayacak.

Tuz depoları dolu

Öte yandan yollarda buzlanmaya karşı Yenimahalle Belediyesi tonlarca tuzu deposunda hazır tutuyor. Aşırı soğukla beraber kar yağışının fazla olması ile oluşan buzlanmayı önlemek için hazır tutulan tuz karla mücadelede yollarda kazaların önüne geçmek için kullanılacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tam donanımlı araçlarımız ve uzman ekibimiz 24 saat yolları açık tutacak. Yenimahalle’de kış aylarının zorlu geçmemesi için ekiplerimizi seferber ettik” dedi.

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