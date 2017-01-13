Ekin sakinleri imar değişikliğinden memnun

Binlerce gecekondunun yıkıldığı Mamak’ta; kavgasız gürültüsüz, sessiz sedasız yapılan büyük kentsel dönüşüm çalışmalarının arkasında vatandaşla yapılan işbirliği, kurulan doğru diyalog bulunuyor.

Vatandaşların fikirlerini ve görüşlerini önemseyen Mamak Belediyesi imar planlarında mahalle sakinlerinin görüşlerini dikkate alıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret eden Ekin Mahallesi Muhtarı Şenel Şahinkaya ve mahalle sakinleri Ekin Mahallesi’nde yapılan imar değişikliği için Akgül’e teşekkür etti.

Ziyarette Ekin Mahallesi Muhtarı Şenel Şahinkaya, “Başkanım ada bazında gerçekleştirilen imar değişikliği sonucunda site tarzında yapılaşma başlamış durumda. Mahalle sakinlerimizle birlikte sizlere teşekkür etmeye geldik. Yapılan imar değişikliği mahalle sakinlerimiz arasında da büyük bir memnuniyet uyandırdı” dedi.

Mahalle sakinlerinin görüşleri bizler için önemli

Kentsel dönüşümde vatandaşların fikirlerini önemsediklerini dile getiren Akgül, “Bu mahallelerde sonuç itibariyle sizler yaşıyorsunuz ve yaşamaya da devam edeceksiniz.

Bizler kentsel dönüşüm çalışmalarında, imar çalışmalarında mahalle sakinlerinin görüşlerini, fikirlerini önemsiyoruz dikkate alıyoruz. Dönüşümün her aşamasında vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede koruyoruz” dedi.

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