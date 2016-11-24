Ekimde kredili konut satışları patladı

Kredi faizlerindeki düşüşlerin etkisiyle Ekim ayında kredili konut satışlarında patlama yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre, Türkiye’de genel konut satışlarının yüzde 25.1 arttığı Ekim ayında, kredili konut satışlarındaki artış yüzde 71.8’i buldu.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında 130 bin 274’e çıkarken, kredili satışlar da 48 bin 110 ile toplam satışların yüzde 37’sini oluşturdu. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 621 konut satışı ve yüzde 17.9 pay ile ilk sırayı alırken, ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60.7 ile Ardahan oldu.

Geçen yıl satışların düşüklüğü, 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi yaşanan politik gerginlikler, bu yıl satışlardaki hızlı artışın nedeni de dövizde hızlı artışlarla açıklanıyor.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 61 bin 677 ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.3 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.1 artış göstererek 68 bin 597’e çıktı.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak bin 566’ya geriledi. Yabancıların konut alımındaki yüzde 30’luk düşüş, “artan güvenlik endişeleri” olarak değerlendirildi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2016’da ilk sırayı 467 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya ilini sırasıyla 423 konut satışı ile İstanbul, 115 konut satışı ile Bursa, 87 konut satışı ile Trabzon, 74 konut satışı ile Muğla ve 67 konut satışı ile Yalova izledi.

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 257 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 159 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt, 132 konut ile Rusya Federasyonu ve 94 konut ile İngiltere izledi.

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