Buram buram kültür, sanat, edebiyat, şiir, bilim ve tarih kokan Hamamönü Söyleşileri Ekim ayında da dopdolu… Ankara’nın önde gelen sanatçıları, edebiyatçıları ve akademisyenleri, Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği Hamamönü Söyleşileri’ne konuk olacak.

Kabakçı Konağı’nda 19.00 – 21.00 saatleri arasındaki söyleşilerde hem gündem masaya yatırılacak hem de akıllardaki soru işaretleri cevap bulacak.

Müziğin de şiirin de tek adresi

Hamamönü Söyleşileri’nde kulakların pası silinecek. Besteye Uygun Güftenin Nasıl Yapılacağı bu söyleşilerde masaya yatırılacak. Cengiz Taşkent’in şefliğini yapacağı Ankara Makamı şarkılarda dile gelirken İlkim Eylül İlk, Eskimeyen Türkülere bir kez daha can verecek. Altındağ Türkü Söyler isimli programda ise vatandaşlar, en güzel türkülere eşlik edecek. Yürek Titreten Nağmeler ve Saklı Güfteler Makamı da Kabançı Konağı’nda dinlenilecek. Her zaman olduğu gibi söyleşilerde şiir yine unutulmayacak. Başkentte Dem Vakti Şiirleri, Şahı Şiirler, Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri ve Mürekkebi Kurumadan isimli programlarda en güzel dörtlükler Ankaralı şiir severlerle buluşacak.

Gündeme dair konular

bu söyleşilerde

Hamamönü Söyleşileri’nde hem gündemin hem de tarihin ve dil bilgisinin nabzı tutulacak. Üretim ve Verimliliğin Artması isimli söyleşide daha zengin bir ekonomiye sahip olmak için yapılması gerekenler üzerinde durulacak. Bu konuyu destekler diğer programlar ise Dünya Enerji Politikalarında Son Gelişmeler ile Enerji – Politik Dünya ve Türkiye olarak kayıtlara geçecek.

Hamamönü Söyleşileri, gündeme de damga vuracak. Yeni Dönemde Türkiye’nin Güvenlik Politikaları isimli program akıllardaki soru işaretlerine cevap verecek. Ankaralı vatandaşlar, Cumhuriyeti Kuran Fikir Milliyetçiliğin en ince ayrıntılarını yine bu söyleşilerde öğrenecek. Türkçenin Dünü Bugünü Yarını programında da dilbilgisi analizi yapılacak.