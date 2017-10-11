CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Meclis’te görüşülen torba yasayla ilgili “Hukuka aykırı biçimde, ek bütçe getirmeden 37 milyar lira daha borçlanmak isteyen bir iktidar var karşımızda” dedi.

CHP’li Böke, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (ANSİAD) konuğu oldu. Aynı zamanda akademisyen olan Böke, ANSİAD üyesi iş adamlarının katıldığı toplantıda, ‘Kalkınma ve Demokrasi, Nasıl Bir Ekonomi Politikası, Nasıl Bir Siyaset’ başlıklı konuşma yaptı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Türkiye’nin ekonomik sisteminin çökme eşiğine geldiğini savunan Böke, “Rakamların bana söylediği bir gerçek üzerinden bir Türkiye tarif ediyorum. Rakamların ötesinde iktidarın meclise getirdiği, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasada ise esasında bugün iktidarda olanların, Türkiye ekonomisini nasıl bir çıkmaza soktuklarının itirafı olarak da okunmalı bence. Türkiye’nin borçlanmaya, vergi artışına, zam yapmaya ihtiyacı var. Çünkü Türkiye ekonomisi artık kaynak üretemeyen ve kendini sürdüremeyen bir yere sıkışmış durumda” dedi.

Türkiye’de, bugün sağlam bir kurumsal yapıdan ve kurallı işleyen ekonomik düzenden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getiren Böke, 80 milyonun, bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmış kararlarla kendisini dahil edemediği bir düzenle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 25 milyar liralık bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu da vurgulayan Böke, “25 milyarlık bütçe açığı nedeniylede 50 milyarlık borçlanma ile karşı karşıyayız. Şimdi bu yetmezmiş gibi bu torba yasayla hukuka aykırı biçimde, ek bütçe getirmeden 37 milyar lira daha borçlanmak isteyen bir iktidar var karşımızda. Yani paralar saçılıyor ama dönüp sonuca baktığımızda işsizliğe çare olmamış, ileri teknoloji üretilmemiş, Türkiye ekonomisi olduğu yerde sayıyor tablosuyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Torba yasada, çok açık ortaya konulan bir tercih olduğundan da bahseden CHP’li Böke, şunları söyledi:

“Bu iktidar orta gelirli, senede brüt 30 binle 110 bin lira arasında kazanan vatandaş grubuna ciddi vergi yükü getiriyor. Çok açık bir sınıfsal tercih koyuyor. ‘Benim tulumbama su getirecek rant çarkını çevirenlere dokunmam’ diyor ama beyaz yakalı, KOBİ, belki sanayici, kendi yağında kavrulan ve bu işi zar zor yapan milyonlarca insana ‘size vergi getiriyorum’ diyor. Bu sınıfsal tercih şu açıdan önemli, bu iktidarın ‘Bu ülkedeki sınıfsal sorunları çözebilirimin’ yanıtı bence bu torba yasanın içinde yatıyor. Çözemez, çünkü 3-5 kişinin kaynak aktarımını milyonların vergisinden daha değerli buluyor. Dolayısıyla 80 milyon ortak bir bedel ödüyoruz. Bu açmazdan kurtulmak mümkün ama bunun için bu iktidarı değiştirecek demokrasi talebimizi ve bu işi sandıkta yapma inadımızı sürdürmek zorundayız. Ve o sandık gelene dek de yeni iktidarı inşa edecek çalışmalara ortak olmak zorundayız.”