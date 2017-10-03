Başkan Yaşar, “Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Muharrem Ayı dolayısıyla verdiği Muharrem Aşı iftarında ehlibeyt dostlarını aynı sofrada buluşturdu. Binlerce kişinin katıldığı programda dualar okundu, mersiyeler söylendi.Yaşar’ın ev sahipliğinde Belediye İlkadım Salonu’nda gerçekleşen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Alevi derneklerinden temsilciler, Alevi dedeleri, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Hz. Muhammed’in torunu İmam Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela’da katledilmesini de içeren Muharrem ayında bir araya gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde Yenimahalle Belediyesi tarafından Muharrem Orucu’na özel olarak hazırlanan lokmalarını paylaştı.

Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız

Başkan Yaşar, “Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz ve farklı davranmamız bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir ancak yolumuz birdir. Biz Türk Ulusu olarak Hünkâr Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz, bir ve bütün olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bize düşen Kerbelâ’yı doğru okumaktır

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Muharrem ayı, insanlık tarihi açısından acı ve tatlının, hüzün ve mutluluğun, savaş ve barışın bir arada yaşandığı aydır. Tarih boyunca peygamberlerle ilgili birçok kurtuluş mucizeleri de yaşanmıştır, Kerbela gibi utanç ve zulüm de bu ayda yaşanmıştır. Bu ay içinde sabır da vardır, acı çekmek de, hüzünlenmek de vardır, utanmak da, nefis mücadelesi de vardır kurtuluş da, oruç da vardır aşura da” dedi.

Bizlerin sorumluluğu Kerbela’yı tartışmak değil Kerbela’dan ders çıkarmaktır diye devam eden Yaşar, “Kerbela sadece bir hilafet bir iktidar kavgası değildir. Kerbela, hayır ile şerrin, Hak ile Batılın, mazlumla zalimin, yiğit olanla yezid olanın kavgasıdır. Bugün de ülkemizde veya dünyanın çeşitli yerlerinde mazlumlar var mazlumlara zulmeden zalimler, yezitler var. Bugün de her yerde yeni kerbelalar var üstelik yezid bir değil bin tane. Koşullar değişiyor ama kerbelalar değişmiyor. İşte bu noktada bizler Barış Peygamberinin ümmeti olarak nerede duracağımızı bilmeliyiz. Bugün bize düşen Kerbelâ’yı doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbelâ’yı anlamak, Kerbelâ’dan ayrılık-gayrılık değil; birlik-beraberlik çıkarmaktır. Kerbelâ’dan kin, nefret ve öfke değil; sevgi, muhabbet ve hoşgörü devşirmektir. Kerbelâ’yı anlamak, Hz. Hüseyin gibi davranmaktır; Hüseyin’ce yaşamaktır. Onun zulüm ve haksızlık karşısındaki duruşunu evrenselleştirmektir” dedi.

Celal Abbas Hoca’nın lokma duasının okunmasının ardından oruçlar açıldı, mersiyeler okundu.