EGO şoförlerine mesleki eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, mevcut şoförler başta olmak üzere, bünyesine yeni kattığı şoförlere mesleki eğitim veriyor.

Şoförlerin mesleki niteliklerini en üst düzeyde tutmak için düzenli olarak verilen eğitimlerin yanı sıra toplu taşıma şoförlüğü yapmaya hak kazanan şoförlere de trafikle ilgili temel kavramlar, güvenli sürüş teknikleri gibi konularda hizmet içi eğitim veriliyor.

EGO şoförlerine verilen eğitimlerde; temel iş sağlığı ve güvenliği, toplu taşımada iş sağlığı ile çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, trafikle ilgili temel kavramlar, güvenli sürüşü etkileyen faktörler ve çözümleri gibi teorik bilgilerin yanı sıra otobüsler hakkında teknik bilgiler ve kullanımı, araçlarda bulunan engelli rampalarının kullanımının nasıl olacağı konusunda pratik eğitimler veriliyor.

GÜNDE 750 BİN BAŞKENTLİ, OTOBÜSLERLE TAŞINIYOR

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı yetkilileri, her gün 700 ile 750 bin arasında Başkentli’nin kent içi toplu taşımacılığından sorumlu olan şoförlere, mesleki yeterlilik ve donanımlarını artırmaya yönelik olarak her yıl düzenli eğitimler verildiğini söylediler.

Yetkililer, göreve başlamadan önce birçok zorlu testten geçirilen şoförlerin, mesleki yeterliliklerini artıracak eğitimlere tabi tutulduğunu kaydettiler. Yeni başlayanlar ile halen görev yapan şoförlere, konusunun uzmanları tarafından; güvenli sürüş, körüklü otobüs kullanımı ve otobüslerle ilgili teknik bilgileri içeren teorik ve pratik eğitimler verildiğini belirten yetkililer, Genel Müdürlüğe bağlı 5 farklı bölge müdürlüğünde yapılan meslek içi eğitimlere, tüm şoförlerin katılmak zorunda olduğunu kaydettiler.

Toplu taşıma ihtiyaçları doğrultusunda şoför kadrosunun her zaman yenilendiğini ifade eden yetkililer, ayrıca emekli olan veya kendi isteğiyle mesleği bırakan veya kusurlu görülmesi halinde işten çıkarılan kişilerin yerine, yeni şoförler alındığını kaydettiler.

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