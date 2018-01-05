EGO, 2017’de 336 milyon yolcu taşıdı

Başkentin şehir içi toplu taşımacılığını otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik sistemleriyle sağlayan Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, 2017 yılında, bir önceki yıla göre 20 milyon artışla 336 milyonun üzerinde yolcu taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya konulan 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetiyle Ankaralılar, toplu taşıma araçlarını daha çok kullandı.

Şehrin toplu taşımacılığını otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik sistemleriyle sağlayan EGO Genel Müdürlüğünce, 2016 yılında 316 milyon yolcu rakamına ulaşılırken geçen yıl 20 milyon artışla 336 milyonun üzerinde yolcu taşındı. Bu dönemde 176 milyon kez tam bilet, 92 milyon kez indirimli öğrenci ve öğretmen kartı, 68 milyon kez serbest kart kullanıldı.

Hafta içi her gün, otobüslerle ortalama 724 bin, raylı sistemlerle 460 bin, teleferikle ise 10 bin yolcu birçok noktaya ulaştırılırken bir önceki yıla göre 10 milyon kilometrelik artışla 92 milyon kilometre yol katedildi.

– EGO otobüsleriyle 202 milyon yolcu taşındı

Serbest kart uygulamasından 61 yaş üstü yolcular 35 milyon kez, engelli ve engelli refakatçisi 13 milyon kez, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve yakınları 1,7 milyon kez, Kamu Kartı sahipleri ise 565 bin kez faydalandı.

Çevreci dev otobüs filosu başta olmak üzere, raylı sistem ve toplu taşımada ilk kez kullanılan teleferik sistemi, şehir trafiğinin rahatlamasına büyük katkı sağladı. EGO otobüsleriyle, bir günde bin 300 araç ve 2 bin 400 şoförle, ortalama 8 bin 200 kez servise çıkıldı.

2016 yılında sadece otobüslerle günlük ortalama 700 bin yolcu taşınırken, 2017’de bu rakam 724 bine ulaştı. EGO otobüsleri, 2017’de toplam 202 milyon yolcu taşıdı.

Günlük 460 bin yolcunun taşındığı raylı sistemlerde yıl boyunca toplam 131 milyon yolcunun ulaşımı sağlandı. 2016’da 117 milyon yolcunun kullandığı raylı sistemlerin yolcu sayısı 2017’de 14 milyon arttı.

AŞTİ-Dikimevi arasında sefer yapan ANKARAY aracılığıyla geçen yıl içinde 37 milyon yolcu seyahat yaptı.

Yenimahalle Metro İstasyonu-Şentepe arasında hizmet veren günlük 24 bin yolcu taşıma kapasiteli teleferikle 2017’de günlük ortalama 10 bin yolcu taşındı.

– Ulaşımda yeni dönem

Öğretmen ve öğrencilere indirimli ulaşım imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dini bayramlar süresince ücretsiz yolcu taşıma geleneğini devam ettirdi.

Otobüslerle 24 saat kesintisiz ulaşım ve metro seferlerinin saat 01.00’e kadar uzatılması, Ankarakart’ta bakiye aktarımı, tek binişlik biletlerde fiyatın 3 liraya indirilmesi ve banliyö hatlarında Ankarakart’ın kullanılmasının önünün açılması gibi kent içi ulaşımda değişikliklere imza atıldı.

Gece yarısından sonra yolcuların yüzde 90’ının taşındığı 35 hatta 24 saat kesintisiz ulaşım uygulanırken, gece saat 01.00’e kadar uzatılan metro seferleri ile ayrıca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüs ringleri de eş zamanlı olarak uzatıldı.