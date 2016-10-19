Eğlenmelerine engel kalmadı

KARABAĞLAR Belediyesi tarafından engelli çocukların da diğer yaşıtları gibi oyun parklarından yararlanabilmeleri için kapsamlı bir hayata geçirildi. Bu çerçevede ilçe genelindeki parklara engelli çocukların da faydalanabileceği oyuncaklar konmaya başlandı.
Projeyle, hafif düzey bedensel engelli, hafif ve ağır düzey zihinsel engelli, down sendromlu ve görme engelli çocukların sağlıklı çocuklarla birlikte oynayarak sosyal hayat becerileri geliştirme, bilişsel gelişimleri ile günlük yaşam becerilerini destekleme, toplumsal uyum becerileri ve motor becerilerinin arttırılmasına da destek olmak, ayrıca eğlenerek öğrenmelerini sağlamak hedefleniyor.
Çalışma kapsamında ilk olarak Esenyalı Özdemir Sabancı Parkı yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.
Önümüzdeki süreçte ise tüm çocuk oyun parklarının engellilerin hizmetine girecek şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor.