Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Kreşlerimizi hem çocuklarımızın çağdaş, laik ve bilimsel eğitim almaları hem de kadınlarımızın özgür hareket edebilmesi için önemsiyoruz”Çankaya Belediyesi yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’nin en büyük kreş hizmetini verirken bu eğitimi sosyal aktiviteler ve yabancı dil eğitimiyle çeşitlendiriyor.

Çankaya Belediyesi, bünyesinde yer alan 12 kreşte Türkiye’nin en büyük kreş hizmetini vermesinin yanında kaliteli eğitimlerini çeşitli aktiviteler ve yabancı dil eğitimiyle çeşitlendiriyor. Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğuyla hareket eden ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Çankaya Belediyesi, geleceğin teminatı çocuklara da en iyi hizmeti vermeye devam ediyor. Yabancı dil okulları ile işbirliği halinde yürütülen çalışmayla, kreşlerde eğitim gören 3-6 yaş arası çocuklara konusunda uzman eğitmenler tarafından İngilizce dersi veriliyor. Çankaya’nın tüm kreşlerinde haftanın belirli günlerinde MINES Eğitim Öğretim kurumunun TESOL diplomalı eğitmenleri tarafından verilen derslerde çocuklar çizgi film izleyerek, boyama kitaplarına resimler çizerek İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Çankaya Belediyesinin yeni kreşlerinden olan ve Cebeci bölgesinde yer alan Atlas Kreşinde çocuklar en güzel günler dedikleri Salı ve Perşembe İngilizce dersine giriyor. Türk eşiyle 4,5 yıl önce evlenerek Türkiye’ye gelen ve MINES Eğitim Öğretim vasıtasıyla yolu Çankaya Belediyesi ile kesişen İranlı Rahela Rezaei çocukların gözbebeği. İngilizceyi eğlenceli anlatımıyla sevdiren Rezaei 2 aydır devam ettikleri derslerin çok verimli geçtiğini söylüyor.

BİZİM AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA

İYİ BİR GELECEK HAZIRLAMAK

Çankaya Belediyesi olarak çocuklara en iyi hizmeti vermeye özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İlçede yer alan 12 kreşimizle yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’nin en fazla kreşine sahip belediyesiyiz. Görev dönemimde standartları yüksek 7 kreşimizi hizmete açtık. Kreşlerimizi hem çocuklarımızın çağdaş, laik ve bilimsel eğitim almaları hem de kadınlarımızın özgür hareket edebilmesi için önemsiyoruz. Kreşlerimiz 1500 çocuğumuzun eğitim alabileceği kapasitede. Bu da annelerin çalışma yaşamına katılmalarında, evden çıkmalarında ve sosyal hayata katılmalarında da önemli bir nokta.

Bizim amacımız çocuklarımızın geleceğe iyi hazırlanmasında hem çocuklara kaliteli eğitim imkanı sunmak hem de kadınlarımıza iş ve sosyal yaşamda destek olmak” diye konuştu.