Eğitime kar engeli!..

GAZİANTEP’te, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Kentte dün geceden itibaren başlayan artarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından alınan kararla merkez Şahinbey ve Şahitkamil ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alınarak, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda 21.12.2016 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.”

ÇORUM’UN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

OSMANCIK (Çorum), (DHA) – ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nin tamamı, Kargı İlçesi’nin de taşımalı eğitim veren okullarında kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Dün akşam itibariyle etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Çorum’un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Osmancık İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle okulların tamamı, Kargı İlçesi’nde de taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi

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