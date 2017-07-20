Ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmetinden öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanmasına kadar birçok alanda eğitime destek veren Çankaya Belediyesi, bu kez de gençlerin yabancı dil öğrenmesi için yüzde 60’lara varan indirim imkanı sağlıyor.

Sosyal belediyeciliğin öncüsü Çankaya Belediyesi, gençlere eğitim alanında her türlü desteği vermeye devam ediyor. Çankaya Belediyesi yabancı dil eğitimi veren 11 özel eğitim kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında gençlere yüzde 60’a varan indirim imkanı sağladı. Protokolün taraflarından biri olan Ortadoğulular Prestige English özel eğitim kurumu Çankaya Belediyesi aracılığı ile kendilerine ulaşan öğrencilere bir özel katkı daha yaparak 20’yi aşkın öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sağlayacak.

2001, 2002, 2003, doğumlu 8, 9, 10’uncu sınıf öğrencileri için 24 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arası hafta içi her gün 14.15-18.15 saatleri; 2004 doğumlu 7’inci sınıf öğrencileri için 22 Temmuz 27 Ağustos tarihleri arası hafta sonu 10.00-13.10 saatleri arası; 2005, 2006, 2007 doğumlu 4, 5, 6’ıncı sınıf öğrencilerine 22 Temmuz 27 Ağustos tarihleri arası hafta sonu 10.00-13.10 saatleri arası yabancı dil eğitimi verilecek.

Prestij English’in özel yaz fırsatı için kayıt alımlarının tamamlandığını vurgulayan Çankaya Belediyesi yetkilileri, yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrenciler için farklı seçenek ve imkan sunduklarını söyleyerek Çankaya Belediyesi’nin Mithatpaşa Caddesi 52 Numaralı adresinden veya Çankaya Belediyesinin internet sitesinden bilgi alabileceklerini belirtti.

Çankaya Belediyesi ile işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirten Ortadoğulular Prestige English Halkla İlişkiler Müdürü Didem Ceyhan ise şunları söyledi: “Çankaya Belediyesi ile imzaladığımız protokol kapsamında verdiğimiz ücretsiz ders olanağını sözünü hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel yönetim ve özel kurum adına yapılan bu iş birliğinin eğitim alanına büyük katkısı olacağına inanıyoruz” dedi.

11 YABANCI DİL OKULUNDA İNDİRİM İMKANI

Çankaya Belediyesinin gençlere yönelik yabancı dil eğitim eğitimine destek amaçlı protokol imzaladığı ve yüzde 60’lara varan indirim sağlayan eğitim kurumları şunlar: “Karacan Akademi, Active English, London Bridge Dil Okulları, Ankara Amerikan Dil Okulları, Birleşik Krallık İngiliz Kültür Dil Okulları, English Time, Özel Bahçelievler Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu, Özel Etimesgut Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu, Kavaklıdere Çankaya Türk Amerikan Derneği, Ortadoğulular Prestige Grup, Özel Suat Gürcan-Rıdvan Gürbüz Yabancı Dil Kursu.