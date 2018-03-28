CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci yetersizliği gerekçesi ile kapatılan okullar ve taşımalı eğitim sorununu, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Bakan İsmet Yılmaz’ın Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıt, vahim tabloyu gözler önüne serdi. Bakan Yılmaz, sadece Niğde’de öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılan okul sayısının 50 olduğunu bildirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Son on beş yılda kaç okul taşımalı eğitim nedeni ile eğitime kapatılmıştır? Ülke genelinde kaç köy ve kasabada okul yoktur? Ülke genelinde derslik ihtiyacı kaçtır? Niğde ilinde kaç köyde okul bulunmamaktadır? Son on beş yılda Niğde’de kaç okul kapatılmıştır?” şeklinde sorular yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğrenci taşıma uygulamasının, okulların kapatılmasından ziyade, kapatılan okullardaki öğrencilerin uygulama kapsamına alınmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarına ait açma ve kapatma yetkisinin 24 Haziran 2017 tarihi itibariyle valiliklerden alınarak Milli Eğitim Bakanlığına verildiğini hatırlatan Bakan İsmet Yılmaz, Niğde’de öğrenci yetersizliği nedeniyle 50 okulun kapatıldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şehir merkezlerinde derslik açığı büyürken, köylerde okulların bir bir kapatıldığına dikkat çekti. Bu durumun öğrenciler için büyük bir sorun olan taşımalı eğitim uygulamasına tabi olan öğrenci sayısını artırdığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “Köylerin büyük bir bölümünde bundan 10-15 yıl öncesine kadar çocukların cıvıl cıvıl eğitim gördüğü okullar, bir bir kapatılıyor. Çünkü köylerde tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Şehirlere göç büyük bir hızla artıyor. Boşalan köylerde, öğrenci sayısı azaldığı için okullarda kapatılıyor. Köylerde kalan az sayıda vatandaşın çocukların, taşımalı eğitim uygulaması kapsamında il veya ilçe merkezlerindeki okullarda eğitim almak zorunda kalıyor. Bu durum, çocukların eğitimdeki başarısını düşürüyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre sadece Niğde’de öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılan okul sayısının 50 olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Türkiye geneline oranlandığında, binlerce okulun bu nedenle kapatılmış olması muhtemeldir. Bu durum sadece bir eğitim sorunu değildir. Aynı zamanda ekonomi, aynı zamanda ülkemizin geleceği ile ilgili bir sorundur. Tarım ve hayvancılık yapılamadığı için boşalan köylerden şehir merkezlerine göç eden vatandaşlar, buralarda iş aş aramak zorunda kalıyor ve maalesef pek çoğu çok zor şartlar altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Köylerde tarım ve hayvancılığın yeniden canlanması için hükümet harekete geçmeli, küçük aile tipi tarım desteklenmeli, tarım ve hayvancılıkla ilgili girdi maliyetlerinin düşürülmesinin önü açılmalıdır. “ dedi.