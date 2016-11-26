“Eğitimde çözüm Atatürk”

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Ayvalık Şubesi’nin Bacacan Otel’de düzenlediği söyleşiye katılan Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok, ‘Çözüm; Atatürk’ adlı kitabından bazı bölümleri aktardı. Söyleşiyi Ayvalık Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Gülden Sarıbaş, Yönetim Kurulu, Ayvalık Belediye Kültür Sosyal İşler Müdürü Halil Ergül, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Ayvalık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkan yardımcısı Suat Şerifeken, ADD üyeleri ile çok sayıda vatandaş dinledi.

Kitabında Atatürk’ün sentez yapma özelliğini ele aldığını ifade eden Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok, Atatürk’ün zıt özellikleri bir arada taşıyıp bunlardan sentez yapması nedeniyle başarılı bir lider olduğunu söyledi. Ok,

“Bazıları diktatör olduğunu iddia ediyor ama Atatürk halkına inanmış bir lider. Hep savaşçı yönü anlatılıyor ama bir barış insanı. Toplum yapısındaki soruna Cumhuriyet ilanından önce işaret etmiş ve ‘Bizim toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir’ demiş. Sorunu çözmek için, devleti laikleştiren, çağın gereklerine uyup, özellikle kız çocuklarının eğitimine önem veren Atatürk, kadınların din kisvesi altında ezilmelerine, sömürülmelerine, kapalı giysiler içine veya evlerine kapatılmalarına karşı koyar. Kadın, erkekle her açıdan eşit haklara sahip olmalıdır” dedi. Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşının, en zor ve kritik döneminde bile, eğitim konusuna önem verdiğini hatırlatan Ok, “Bu düşünce ile 1921 Temmuz’unda Ankara’da Milli Eğitim Şurasını toplamıştır. Kendisinin de katıldığı bu şurada, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin izleyeceği yeni eğitim politikasının ana doğrultusu çizilmiştir. Atatürk’e göre; öğrencinin eleştiri hakkı olmalı ve aktif katılım sağlamalı, eğitim uygulamalı ve disiplinli olmalı; ömür boyu sürmeli, öğretilenler yaşama uygulanır olmalı ve problem çözme becerisi kazandırmalı. Bizim eğitim sistemimizdeki yanlışlıklar ise, ezbere dayalı, hayata değil, sınava hazırlayan sistemin ön planda olmasından kaynaklanıyor. Çözüm Atatürk’ün gösterdiği hedefe doğru ilerleyerek sağlanabilir” diye konuştu.