Eğitimcilerin eğitimi

Çankaya Belediyesinin kreşlerinde görev yapan eğitimci yöneticiler, İletişim Becerisi Geliştirme ve Kurumsal Motivasyonu Güçlendirme konusunda hizmet içi eğitimden geçti.

1500 çocuğun okulöncesi eğitim alabildiği kreşlerde çocuk, aile ve iç iletişime verilen önem uygulamalı olarak pekiştirildi.

Çankaya Belediyesinin 1500 çocuğa okulöncesi eğitim verdiği kreşlerinde görev yapan yöneticileri, iletişim ve kurumsal motivasyon konusunda uygulamalı eğitimden geçti. Argos Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri eğitmenleri tarafından verilen eğitimde birçok konu ele alındı. Eğitimin amaçları, gereksinim ve beklentileri, iletişim nedir ve türleri nelerdir, liderlik ve kurum içi iletişim nasıl olmalıdır gibi başlıklarla gerçekleşen eğitim seminerinde, aile ve kurum ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine de değinildi.

Eğitici yöneticilerin oluşturduğu gruplarla olası; alt ve üst yönetici ilişkilerinde çatışma, aile-kurum arasında çatışma ve çalışan-yönetici arasında çatışma türleri ve çözüm yolları örneklendirildi. Çocukların eğitiminde kurum ve aile arasındaki ilişkilerin güçlü olması ve eğitimin her aşamasına katkı sunması konusunda empatik bakış açısı ve ekip çalışması bilinci oluşturmak, sorun çözme yeteneği geliştirmek gibi değerlendirmelerde bulunuldu.