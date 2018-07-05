Yenimahalle Belediyesi’nin, gençlerin eğitimlerine destek vermek ve sınavlarda başarı sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiği “Eğitime Destek Projesi” kapsamında açtığı kurs merkezlerinde eğitim dur durak bilmeden devam ediyor.

Yıl boyunca gerçekleştirilen yoğun eğitim programı yaz kurslarıyla da devam ediyor.Kurs merkezlerinde yapılacak olan yaz kursları eğitim programlarının kayıtları devam ederken, kurslar Ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik ve Kültür Merkezi’nde ve Batıkent Meydan AVM kurs Merkezi’nde 8’inci sınıflar için fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinde 7’nci sınıf konularının tekrarı ve 8’inci sınıf konuları işlenerek öğrenciler döneme erken başlamış olacak. Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi’nde 12’nci sınıflar için seneye hazırlık ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yoğun eğitim programına alınacak gençler, eksik konu ve soru çözümlerini tamamlayacak. “Hedefimiz topluma faydalı gençlerin yetişmesi”

Yenimahalle’de gençlerin eğitimi ve ileride ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmeleri için belediye olarak yoğun uğraş verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa Atatürk’ün vasiyet ettiği gibi ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilmemizin tek yolu çocuklarımızın eğitimine önem vermek, onların kişisel gelişimleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için hizmet etmekten geçiyor. Yenimahalleli gençler her şeyin en güzeline layıktır. Göreve geldiğimiz günden beri çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için ön plandadır. Bu sebeple açmış olduğumuz bu kurs merkezlerinde dar gelirli aileleri de düşünerek, gençlerimizin gireceği sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla eğitimlere devam edilecektir” dedi.