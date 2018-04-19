Türkiye’de en çok” Eğitim Onur Ödülü” sahibi Mustafa Gazalcı 1945 yılında Denizli’nin Güney ilçesinde doğdu. İlk, orta ve yüksel öğrenimi takiben öğretmen olarak atandı.

Öğretmen örgütlenmesinde öncülük ve yöneticilik yapan Gazalcı, EĞİT-DER genel başkanlığı yaptı. Bu süre içerisinde EĞİT -DER Müzesinin kuruluşunu gerçekleştirdi. Bu alanda yaptığı anlamlı, kalıcı, etkili ve örnek çalışmalarına 90’lı yıllarda yardımcı olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duydum. Yaşayan Köy Enstitüsü mezunları hakkında yaptığım belgeseli, dernek müzesine armağan olarak sundum.

Milletvekili olarak bulunduğu TBMM’de, görevlerine aktif ve yaygın bir şekilde yürüten Sayın Gazalcı, Ankara Mithatpaşa’da bulunan ve yıllar önce Milli Eğitimin unutulmaz eşsiz bakanı Mustafa Necati tarafından ev olarak kullanılan tarihi binanın, amacına uygun bir kültür merkezi olarak hizmete sunulmasında büyük mücadele verdi. O tarihi ev şu anda TBMM Mustafa Necati Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermekte.Eğitim neferi Mustafa Gazalcı’ya, laik ve halkçı eğitime katkılarından dolayı, 26 Haziran 1998 tarihinde, Eğitim Hakkını Savunma Komitesi öncülüğünde 60 demokratik kuruluşun, “Eğitim Onur Ödülü” verildi. Bundan başka 100’e yakın kuruluş tarafından, “Eğitim Onur Ödülü” ile ödüllendirilen Gazalcı, her geçen gün ülkemizin dört bir yanında konferanslar vererek, çağdaş eğitimin ve demokrasinin gelişmesi yolunda toplumu aydınlatmaya devam etmektedir.

Gazalcı, toplum içinde verdiği anlamlı ve kapsamlı konferanslarını ve TBMM ‘de kürsüde yaptığı konuşmalarını, ilgiyle ve takdirle karşılanan kitaplarında toplayarak, eğitim alanında ve demokrasi yolunda çağdaşlaşmanın anahtarlarını kalıcı hale getirdi:

-Barış Zinciri(1992),Eğitim Işığı(1993),Siyaset Penceresinden (1994),Güneşli Günler İçin(1995) Çağdaş Eğitim Yolunda(1996) Aydınlanma Sürecinde 8 Yıllık Eğitim(1997).

-Kuşatılan Cumhuriyet Eğitimi (2002-2007) EĞİT-DER yayınları.

-Aydınlık İçin Laik Eğitim (1.baskı: Ekim 1998).

Ali Nejat Ölçen bu kitaba yazdığı önsözde şöyle demekte:” Gazalcı’nın kitabı, gelecek kuşaklara önemli bir belge olarak yansıyacak ve Milli Eğitimin hangi darboğazlardan geçtiğinin, nasıl tıkanıklara uğratıldığının kanıtlarını ve acılarını tarihe aktaracaktır…”

Kitaplara ve sayfalara sığmayan eserleriyle, hizmetleriyle, sevgi dolu yiğit yüreğiyle, eğitim ve demokrasi tarihinde derin izler yaratan örnek insan, dostum Mustafa Gazalcı’yı kutlayarak, yürekten selamlıyor ve başarılar diliyorum.