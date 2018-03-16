Eğitim uzmanı Göksel Gökçe, Küçükçekmeceli öğrencilere yeni sınav sisteminin püf noktalarını anlattı; sınavda başarılı olmaları için önemli taktikler verdi.

Mustafa Barut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Değişen Sınav Sistemi, Değişmeyen Gerçekler’ başlıklı söyleşiye katılan Göksel Gökçe, öğrencilere yeni sınav sisteminde başarının yollarını anlattı.

YENİ SINAV SİSTEMİ MESLEK LİSELİLER İÇİN SIKINTILI

Değişen sınav sisteminde meslek liseliler için sıkıntı olduğuna dikkat çeken Göksel Gökçe, “Geçen sene ilk sınavla 4 yıllık okul okuyabilen meslek liseliler, bu sene ikinci sınava da girmek zorundalar. 4 yıllık okula girmek isteyenler (Alan Yeterlilik Testi) AYT’ ye girmek zorunda. Geçen sene ilk sınavla 4 yıllık okul okuyabiliyordunuz. Bunu sadece lise 1 bilgisiyle kazanabiliyordunuz. Şimdi ise trigonometri, türev, integral de yapmanız lazım ki 4 yıllık okul kazanın” dedi.

“GEÇEN SENE 320 BİN ÖĞRENCİ KAZANDIĞI BÖLÜMÜ OKUMADI”

“Geçen sene 320 bin kontejyan boş kaldı. Yani 320 bin öğrenci kazandığı halde gitmedi. Okumak istemiyorum, çünkü bitirince işsiz kalacağım dedi. 535 bin öğrenci üniversitede okuduğu halde tekrar sınava girdi. Kazandığı, okuduğu bölümü beğenmedi. Kaybı ne oldu, orta öğretim başarı puanı yarı yarıya düştü. Bir netle yaklaşık 10 bin kişisinin önüne geçiyoruz” diyen Göksel Gökçe, meslek seçiminin önemine değindi. Gökçe, “Bu nedenle doğru tercih yapmak, doğru hedef belirlemek zorundayız. Meslek seçimi çok önemli. YÖK Atlası’na girip mesleğinizi araştırın. Mesleklerin geleceği önemli. Uluslar arası ilişkiler diye bir bölüm vardı eskiden, şimdi o bölüm uluslar arası işsizler oldu” diye konuştu.

“TYT’Yİ MERAK EDENLER MİLLİ SAVUNMA SINAVINA BAKSIN”

Mutlu eden yalanlar yerine rahatsız eden gerçekleri konuşmak zorunda olduğunu kaydeden Gökçe, “23 Haziran’da yapılacak TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavı, YGS’ ye benzemeyecek. Bilgiyi kullanan, okuduğunu anlayan, hızlı soru çözebilen öğrenciler kazanacak. Matematik’te en az 10 net yapan güzel yerlere gidecek. Bu sınav nasıl diye merak edenler 18 Mart’ ta Milli Savunma Üniversitesi’nin sınavına bakabilir. En ciddi değişiklik şudur, Türkçe Matematik’ten yarım net yapmazsak TYT puanımız hesaplanmayacak. Ertesi gün AYT’ de ne yaparsak yapalım hiçbir şansımız yok. Sorular kolay, orta ve zor olacağı için 40 matematik sorusundan en az 7 tane herkes yapabilir. Toplama çıkarma, çok basit denklem sorusu bunlar. Moral bozmaya gerek yok. Geçen sene matematikten sıfır çeken 437 bin öğrenci de var. Bu da bir gerçek” dedi.

OKUL KAZANMAK İÇİN PÜF NOKTASI

Eğitim uzmanı Göksel Gökçe öğrencilere sınavı kazanmaları için zor sorular yerine aynı puandaki kolay soruları yapmalarını da tavsiye etti: “Sosyal Bilimler’deki soru sayısı az, dolayısıyla matematik sorularıyla aynı değerde. Bu nedenle ben zor matematik soruları yerine diğer sosyal bilim sorularını yaparak o açığımı kapatabilirim. TYT yorum ve hız sınavıdır. Bu nedenle zor matematik sorularıyla vakit kaybetmektense, tarih sorusu çözülebilir.” Gökçe program sonunda ise öğrencilerin sorularını yanıtladı.