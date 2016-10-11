Eğitim olumsuz etkilendi

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, mevcut derslik kapasitesinin tam gün eğitime müsaade etmediğini belirtirken, “Yeni 60 bin dersliğe ihtiyaç var” dedi.

Tam gün eğitim sistemine geçilmesiyle ilgili yeni 60 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Ali Yalçın, “Mevcut kapasite şu an ifade edilen tam gün eğitime, tekli eğitime müsaade etmiyor. Yeni 60 bin dersliğe ihtiyaç var. Ama bu 1- 2 yıl içerisinde kapatılamaz mı? 2019’a kadar Türkiye bunu eritemez mi, eritebilir. ‘Eğitime Yüzde 100 Destek’ kampanyası kapsamında sermaye, iş çevresi yatırıma teşvik edildi. Yine bir hamleyle bunun mümkün olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeni öğretmen alımının okulların açılışından önce yapılmamış olması, mülakat sürecinin yeni sonuçlanması ve atamaların ekim ayına kalmasının eğitim- öğretimi olumsuz etkilediğini vurgulayan Ali Yalçın, sendika olarak işin eleştirel boyutuna bakmadıklarını, çünkü ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini kaydetti. FETÖ soruşturması nedeniyle 10 bin 300, PKK ile irtibatlı olabileceği gerekçesiyle de 11 bin öğretmenin açığa alındığını anlatan Yalçın, yapılacak ikinci işin ise bu kitle üzerindeki tasarrufun bir an önce sonuçlandırılması olduğunu söyledi.

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