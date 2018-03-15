48 ilde 101 eğitim kampüsüyle Türkiye’nin her köşesine kaliteli eğitimi ulaştıran Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim yılında açacağı İnegöl Kampüsü’nün tanıtım toplantısı Hotel Park İnegöl’de gerçekleştirildi.

Hotel Park İnegöl’de düzenlenen programa Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Metin Anıl, İnegöl Belediyesi Eski Başkanı Cemal Arık, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, İnegöl Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Yıldız, Bahçeşehir Koleji yönetim kadrosu ile veliler ve öğrenciler katıldı.

İnegöl Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Yıldız, “101 kampüsle Türkiye’nin her noktasında kaliteli eğitim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşimiz yalnızca eğitim. Eğitim dışında bir uğraş alanımız yoktur. Ülke zenginleşecekse ancak kaliteli eğitimle gelecektir. Kaliteli eğitim için İnegöl Kampüsü’nü hayata geçirmekten dolayı gurur duyuyoruz. İnegöl Kampüsü 16 bin metrekare alan içerisinde 12 bin metrekare kapalı alana sahip, 50 derslik ve 1180 öğrenci kapasitesine sahiptir. Kampüs içerisinde 2 yarı olimpik yüzme havuzu, açık tenis kordu, açık basketbol sahası, kapalı spor salonu ve 350 kişilik konferans salonu bulunuyor. Bölgenin en donanımlı okullarından bir tanesidir. Hayalimiz, çabamız çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için eğitim sunmaktır. Değişik eğitim modelleriyle geleceği inşa edeceğiz. Güveniniz için ve buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

TOPLUMA VE DÜNYAYA FAYDALI OLMASINI AMAÇLIYORUZ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Türkiye’nin gelişen ekonomisi ve genç nüfusuyla bölgenin gözbebeği olan bu şehirde olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak eğitimde 50’inci gurur yılımızı kutluyoruz. Kurulduğumuz ilk günden bu güne İnegöl’de de gerçekleşmesini istediğimiz için bu kampüsle kaliteli eğitimi tüm çocuklara ulaştırmak istiyoruz. Edirne’den Kars’a 100’ü aşkın kampüste bu standartları çocuklara sunuyoruz. Biz geleceği inşa edecek ve hem Türkiye hem de dünya için geleceği daha iyi bir yer yapacak gücün eğitim olduğunu düşünüyor ve geleceğe yapılacak en büyük yatırımın da eğitim olduğunu biliyoruz. Bölgenin en donanımlı okullarından biri inşa ediliyor. Çocukların bu koşullarda eğitim görmesi bizim için çok önemli ama yeterli değil. Çocuklarımızın mesleki anlamda en donanımlı kadrolarla dünyanın ihtiyaç duyduğu eğitimle buluşuyor olmasını istiyoruz. Her gün bir önceki günden çok daha fazla değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Dinamikler yaşanırken eğitim şekilleri değişiyor; bilim ve teknoloji de yaşam alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Bugün bu sıralarda okuttuğumuz çocuklarımızı yarına hazırlamazsak ileride dünyaya yön veremezler. Eğitimin dünya dinamiklerine göre değişmesi ve geleceğin eğitiminin bugünden çocuklarımızla buluşması bizim için çok önemli. Proje ağırlıklı bir sistemle öğrencilerimizin sadece öğretmenlerinden bilgiyi alan değil öğretmenlerin rehberliğinde gören, projelendiren, öğrenebilen ve öğrendiklerini hayata geçirebilen bireyler olmalarını istiyoruz. Sadece bugünün dünyasında problem çözen değil yarının problemlerini de çözebilecek bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Yarının teknoloji ve bilimine de yön verebilmeleri için çabalıyoruz. 5 yıldır uyguladığımız ve okul öncesinden itibaren çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız geleceğin dili kodlama da bunlardan bir tanesidir. Çift Dilli Eğitimle çocuklarımıza ikinci bir dili ana dil seviyesinde kazandırmaya çalışıyoruz. Bu ve daha fazlası bilgi olarak sizlere aktarılıyor ama tüm bu sistemin temel amacı hem bugünün hem de geleceğin Türkiye’sinde ülkemizi refah toplumların arasına taşıyabilecek nesiller yetiştirmektir. Teknoloji ve bilimin değişimi sadece gündelik yaşamımızı etkilemiyor, toplumlar ve uluslar arası ilişkileri de etkiliyor. Bu nedenle öğrencilerimizin sadece akademik yapılarını düşünmüyoruz, aynı zamanda sosyal kimliklerini de önemsiyoruz. Sadece İnegöl için değil tüm şehirlerimizde bizi var eden, değerlerimizi bilen ve sahip çıkabilen, bu değerleri geleceğin toplumunda var edebilecek nesiller yetiştirmek istiyoruz. Tüm bu hayal ve hedefler için İnegöl kampüsümüzü açıyoruz. Yetiştireceğimiz nesillerin, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya faydalı olmasını amaçlıyoruz” dedi.