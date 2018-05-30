CHP Denizli Milletvekili ve 27. Dönem Adayı Kazım Arslan ile Türkiye’nin en genç milletvekili adaylarından Bilgehan Burgul, çalışmalarını Pamukkale Üniversiteli öğrenci ve akademisyenlerin, öğretmenlerin uğrak yeri olan bölgelerde sürdürdü.

Çalışmalara Pamukkale İlçe Başkanı Osman Tabu<https://www.facebook.com/osman.tabu.1?fref=mentions> ve yönetimi, İlçe Gençlik Kolu Başkanı Numan Bozca ve yönetimi, İl yönetim kurulu üyesi Ahmet Çon da katıldı.

CHP’nin eğitimciye verdiği değeri seçim bildirgesindeki vaatlerle paylaşan Kazım Arslan’ın açıklaması şöyle:

Nitelikli eğitimin, katma değeri yüksek üretime, eğitim-sanayi işbirliğine dayalı yeni kalkınma modelinin anahtarı öğretmenlerimiz olacaktır. Uzun zamandır eğreti ve bozuk giden bir düzenimiz var, bu düzeni değiştireceğiz. İktidar ceketin ilk düğmesini yıllarca yanlış ilikledi, yani her işin başı olan eğitimi çökerttiler, sonra da her şey arkadan geldi. Biz, o düğmeyi doğru iliklemek için en başta öğretmenlerimizin haklarını güvenceye kavuşturacağız. Onların çalışma ortamlarını ve yaşam şartlarını düzelteceğiz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARACAĞIZ

Öğretmenliği Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi en saygın mesleklerden biri haline getireceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu en kısa zamanda çıkaracağız. Öğretmen yetiştirme, ilk atama, yer değiştirme, görevde yükselme, liyakat, mali ve sosyal haklar gibi öğretmenlikle ilgili tüm konuları bu kanun kapsamında çözüme kavuşturacağız.

İLK ETAPTA 180 BİN ÖĞRETMENİ ATAYACAĞIZ

Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verecek, tüm öğretmenlerin kadrolu atanmasını sağlayacağız. Bütün okulları açacağız, kapalı hiçbir okul kalmayacak. Bu çerçevede 180 bin öğretmene bir yıl içerisinde kadro vereceğiz. Eğitimde liyakate ve nesnel ölçütlere dayalı bir atama ve yükseltme sistemini hayata geçireceğiz. Tüm yönetici atamalarını sadece yazılı sınavla yapacağız. Teftiş sistemi yeniden yapılandıracak, kayırmacı değerlendirme sistemine son vereceğiz.

ÖĞRETMENİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DEĞİŞECEK

Bilimsel, okul huzurunu ve iş barışını bozmayan bir değerlendirme sistemi oluşturacağız. Öğretmen ve yöneticilerin üyesi olduğu sendikaya göre hukuksuz yargılanmalarına, açığa alınmalarına ve sürgün edilmelerine son vereceğiz. Öğretmenlerin aile bütünlüğünü her koşulda sağlayacağız, sürgüne dönüşen, boşanmalara kadar varan tayin sorunlarını mutlaka çözeceğiz.

ÖĞRETMEN AY SONUNU GETİRMEDE ZORLANMAYACAK

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanıyacağız. Öğretmenlerin eğitim tazminatlarını, ek ders ücretlerini ve hazırlık ödeneklerini artıracağız. Hiçbir öğretmenin TÜİK’in belirlediği yoksuluk sınırının altında maaş almasına izin vermeyeceğiz. Toplu taşıma araçlarını tüm eğitim çalışanlarına ücretsiz yapacağız.

DONANIMLI ÖĞRETMEN, TOPLUMUN ÖNDERİ OLACAK

Öğretmen liselerini yeniden açacağız. Yükseköğretimde öğretmen yetiştiren tüm eğitim kurumlarını fiziki, mali, akademik bakımdan en ileri olanaklarla donatacağız. Özel ihtiyaçlara sahip öğrencilerin eğitimini üstlenenler başta olmak üzere, tüm öğretmenlerin yeterli pedagojik donanıma sahip olmalarını sağlayacağız. Öğretmenlere yaşa bakmaksızın yurtiçi ve yurt dışındaki lisansüstü ve doktora eğitimleri için izin ve burs olanağı sağlayacağız.

YAŞAMBOYU EĞİTİM SİSTEMİNİ ÖĞRETMENLERLE KURACAĞIZ

Yetişkinler için yeni bilgi ve beceriler kazandıracak “Kent Enstitüleri” ve “Yaşam Boyu Eğitim Okulları” kuracağız. Ataması yapılmayan öğretmenlerin bir kısmını Kent Enstitüleri ve Yaşam Boyu Eğitim Okulları’nda istihdam edeceğiz. Burada katılımcıların internet, teknoloji, medya okuryazarlığını artıracağız. Onlara boş zamanlarında sanatsal, kültürel ve sosyal olanaklar sunacağız. Öğretmenlerimizin her alanda eğitimine ve mesleğine uygun gelişmesine olanak sağlayacak imkanlar vereceğiz. Kısacası eğitim merkezli bir kalkınma ve gelişme modelini devreye sokacağız.