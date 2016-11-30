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Eğitim gönüllüsünden öğrencilere yardım

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Eğitim gönüllüsünden öğrencilere yardım
Eğitim gönüllüsünden öğrencilere yardım

Adıyaman’ın Besni İlçesi’nde eğitim gönüllüsü Sema Önder tarafından Ağrı’nın Doğubeyazıt İlköğretim Okulu’ndaki kız öğrencilere bere ve sırt çantası yardımı yapıldı.

İzmir’de yaşayan eğitim gönüllüsü Sema Önder, daha önce de Gaziantep’in Araban İlçesi’ndeki öğrenilere sırt çantası yardımı yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 14 yıldır eğitim gönüllüsü bir birey olarak öğrencilerimize elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.

’nda okuyan öğrencilerimiz üşümesin diye bere gönderdim. Ben okula gidemedim ve okuyamadım. Benim amacım kız çocuklarımızın okuması. Kız çocuklarımız okusun, kendi ayakları üstünde dursun, erkeklere muhtaç olmasın” dedi.

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