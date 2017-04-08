Yaz geliyor. Havalar ve havadisler ısındı. Bir yanda seçim ve bir yanda geçim devam ederken yaz sıcağı birilerinin başına vurmuş olacak ki, karpuz -kavun seçer gibi öğretmen liselerini kaldırarak, öğretmenliğin temel diraği olan ve padagojik kiişilik kazandıran dersler de seçmeli hale getirildi.

Toplumun eğitilmesi için 160 yıl önceden açılan öğretmen yetiştiren kurumlar, zamanla köy enstitülerine dönüşerek Türkiye’nin ihtaiyaçlarından uygun bir eğitim anlayışı ile dünyaya örnek eğitim ve öğretim verdiler. Ne yazık ki kısa sürede kapatılan bu okulların yerine kurulan ilk öğretmen oklları da zamanla öğretmen liselerine ve öğretmen anadolu liselerine dönüştürüldü.

En son olarak ( MEB ), Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile öğretmen liselerindeki öğretmenlik mesleğine ilişkin dersleri SEÇMELİ DERS yaptı.

Öğretmenlik, “adeta seç seç al !” anlayışına bağlandı. Hayatın temel değerleri arasında önceliği ve önemi bulunan bir meslek gerilere itilmekte. Öğretmenlik seçmeli oldu. Oysa öğretmen olcaak kişiler özel olarak seçilerek önemli bir eğitimden geçirlmelidirler.

Bütün dünya öğretmen yetiştirmede yeni anlayışları ve yeni teknolojileri yakından takip etmekte iken, bu alanda bizim izlemekte olduğumuz yol ve yöntemler enine boyuna tartışılmalıdır. İhmaller, yanlışlıklar, aıl ve bilim dışı uygulamalar çıkmaz sokaklara bizi götürür.

Uyanık olmak, geleceğin aydınlık olmasını sağlayacak. Öğrenciler, öğretmenler, veliler hep birlikte ses vermelidir. Neler olup bittiğini sorgulamalıdırlar.

Bir anda yapılan güncel değişikliklerle varılmak istenen sonuçlar nelerdir. Hedef nereye ? bunlar halka açık olarak anlatılmalıdır.

Düşünmekten , tartışmaktan ve çözümler üretmekten yoksun toplumların geleceğini karanlık eller emirlerine alırlar. Bıçak kemiğe dayanmadan gelişmeleri incelemek gerekir.

Hiçbir meslek dersi seçmeli ders olamaz. Meslek sahibi olacak kişiler, o mesleği kazandıracak temel dersleri almak ve eğitimini görmek durumundadır.

Öğretmen yetiştirecek okullarda , “Eğitim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, Türk eğitim tarihi, eğitim sosyolojisi, sosyal bilimler ve felsefe ” gibi temel dersler seçmeli olursa; “Fikri hür, vicdanı hür nesilleri ” kimler yetiştirecek ?

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