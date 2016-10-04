Eğitim ailede başlıyor

Keçiören Belediyesi’ne bağlı Aile Eğitim Merkezinde açıldığından bu yana 20. 762 kişiye danışmanlık, 53.658 kişiye de eğitim hizmeti verildi.

Psikolojik, pedagojik, hukuk, aile ve beslenme danışmanlığının verildiği Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezinden danışmanlık hizmeti alanların sayısı yılda yaklaşık 4000 kişiyi buluyor.

Merkez ayrıca düzenlediği seminerlerle özellikle gençlerin ve yetişkinlerin yanında olmayı sürdürüyor. Bilgilendirme misyonunu yerine getiren seminerlere her yaş gurubundan insanlar katılırken, her ay ortalama 20 seminer düzenleniyor. Aile Eğitim Merkezine gelenler özellikle seminer hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ediyorlar, ayda yaklaşık 2000 kişi seminerlerden yararlanıyor. Alanında uzman kişiler tarafından 2 saat olarak düzenlenen seminerler arasında en büyük ilgiyi yetişkinler arasında “aile içi iletişim”, “beden dili”, “iletişim becerileri” görürken, gençler arasında en ilgi gören seminer ise “not tutma ve özetleme teknikleri”…

Merkezde ayrıca önemli haftalara özgü ve gelen talepler doğrultusunda da seminer çalışmaları yapılıyor.

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