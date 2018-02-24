Çankaya Belediyesi yüksek ve eğimli bölgelerde merdivenli yol yapımına ara vermeden devam ederken yıpranan merdivenli yolları da tamir ediyor.

Çankaya Belediyesi ilçenin yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerinde merdivenli yol yapımına devam ediyor. Vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için büyük kolaylık sağlayan merdivenli yol yapımına hız veren ekipler, yıpranan merdivenli yolları da tamir ederek halkın kullanımına sunuyor.Çankaya’nın yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, belediyenin beton üretim tesislerinde üretilen taşları kullanarak merdiven basamaklarına andezit taş döşüyor. Vatandaşların güvenli şekilde merdivenleri kullanabilmesi için ise kromaj malzemeden korkuluk montajlıyor.

İlçede yer alan tüm eğimli yerleri merdivenli yollarla kaplayan Çankaya Belediyesi, 2014 ve 2015 senelerinde 1517 metrelik merdivenli yol yapımı gerçekleştirirken 2016’da bu rakamı 4 bin metreye kadar çıkardı. Her sene bir önceki yıla göre merdivenli yol çalışmasını artıran Çankaya Belediyesi, 2017 yılında 11 bin 796 metrelik merdivenli yol çalışması gerçekleştirdi.