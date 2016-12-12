EGİKAD kadın istihdamını arttıracak

EGE İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Elmasoğlu, Türkiye’de birçok güçlü projeye imza atan Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantıya konuk konuşmacı olarak katıldı.

Kadının toplumdaki yeri ve önemi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Elmasoğlu, geçtiğimiz günlerde ilk etabı tamamlanan Aile Üniversitesi ile ilgili olarak bilgi verdi. Kadının toplumdaki yerinin güçlenmesi noktasında EGİKAD olarak proje üretmeye devam ettiklerini açıklayan Elmasoğlu, Aile Üniversitesi’nin bozulan toplum yapısına önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade etti. Kadınların toplumdaki yerinin ve öneminin ülkelerin ekonomik refahlarında da etkili olduğuna değinen Elmasoğlu, “Kadınsız bir toplum ve iş hayatı mümkün değil. Kadınlar ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan önemli bir mekanizmadır. Eğitim sisteminin gelişmesi ile kadınların eğitim sistemindeki yerinin arttırılması noktasında toplumların da geliştiğini unutmayalım” dedi. Türkiye’nin hedeflerini tutturması noktasında kadınların iş yaşamında daha çok yer alması gerektiğini açıklayan Elmasoğlu, Türkiye nüfus ortalamasının yaşlandığını hatırlatarak, “Kadınların hem annelik yapabileceği hem de çalışabileceği ortamların sağlanması gerekmektedir. Toplumumuzda hem politik çevrelerin hem de ekonomik çevrelerin kadın istihdamına ihtiyacı vardır. Bu noktada EGİKAD olarak kadın istihdamının artması ve kadının toplumdaki yerinin arttırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

KADINLAR İÇİN ÇALIŞIYOR

Türkiye’de 25 şube ile birçok gönüllü projeye imza atan Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Tülin Erarslan, geleceğimiz için geleceğimizin kadınlarına sahip çıkalım projesi ile kadınların toplumdaki yeri ve öneminin herkes tarafından algılanması gerektiğini ifade etti. LÖSEV gibi birçok yardım kuruluşlarına yaptıkları destek ve yardımlarla herkesin beğenisini toplayan Erarslan, kadınların ekonomik, politik ve sosyal yaşamdaki refahlarının artması noktasında çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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