Eğer Kürtler özgür değilse, Türkler de özgür değildir

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlarının tutuklanmasını ‘darbe’ olarak nitelendirerek, “Bizim yoldaşlarımız ve bizler burada olacağız ve hesap soracağız. Biz olmasak bile bizim arkadaşlarımız gelecek bunun hesabını soracak. Eğer bugün Kürtler özgür değilse, Türkler de özgür değildir” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gultan Kışanak, eş Başkan Fırat Anlı ve eski milletvekili Ayla Akat Ata’nın tutuklanmaları ilgili DBP Eş Genel Başkanları basın toplantısı düzenledi. HDP Grup BaşkanVekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in de katıldığı toplantıda DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek Kürtçe konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ DERİN KRİZE SÜRÜKLEYECEK’

DBP’nin diğer eş Genel başkanı Sebahat Tuncel ise, yapılan operasyon ve tutuklamaların Türkiye’yi çok derin bir krize sürükleyeceğini öne sürerek şöyle dedi:

“Kriz ve kaos devlet açısından sorunludur ama, ezilen halklar açısından her zaman için kötü değildir. Yeni olanaklar da ortaya çıkarır. Her zaman için bu kriz ortamlarında yeni umutlar da ortaya çıkar. Her karanlığın bir sabahı vardır. Kimse unutmasın, kimse umutsuzluğa kapılmasın, umutsuzluğa kapılması gerekenler zulüm politikası yürütenlerdir. Bizim yoldaşlarımız ve bizler burada olacağız ve hesap soracağız. Biz olmasak bile bizim arkadaşlarımız gelecek bunun hesabını soracak. Türkiye halklarına da çağrımız ‘kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz.’ Bu sadece bir slogan değil, bir gerçekliktir. Eğer bugün Kürtler özgür değilse Türkler de özgür değildir.”

