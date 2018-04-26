“Ege Günlüğü Bilkent”, kısa bir süre önce hizmet vermeye başladı. Adını duydum ama fırsatı olmadı, sonunda “Ankara’nın Lezzet Durakları” ekibiyle ziyaret ettik.

Mekanın hikayesi kendi anlatımlarıyla, “Bozcaada bağlarında başlayıp, Zeytinyağhanelerinde devam eden serüvene, Ege yemeklerinin eşsiz lezzetlerini Ankara’da bir araya getirmek üzere; Bozkırın Ankara’sında yelken açmak” şeklinde özetlenebilir.

Bilkent Station içinde çok güzel bir alanda açılan mekan, yerleşimi, dekoru, masa, sandalyeleri, içindeki zeytin ağacı, temiz ve ferahlığıyla resmen sizi çağırıyor. Bunun nedeni de bize göre bir kadın eli. İşletme Müdürü Hayriye Bıçak, Ege Günlüğü ortaklarından Göcek koylarında yıllar önce beraber yelken eğitimi aldığım arkadaşım Bülent Yergin ile birlikte bu güzel mekanı bizlere kazandırmış.

Zeytin yağlılar…

Mekanın girişinde camekan içinde birbirinden güzel görünen ve ağırlıkla Ege yöresinden mevsiminde ve özenle seçilen malzemeleri kullanarak hazırlanan zeytinyağlı sebzeler ve çeşit çeşit mezelerle adeta lezzet cennetine düşmüş gibi oluyorsunuz. Bütün lezzetlerde günlük olarak değişiklikler oluyor ama siz zeytinyağlı çeşitlerden kendinize özel bir tabak yapabilirsiniz.

Burada 8’li ve 6’lı diye adlandırılan tabaklar var. Yani 8 çeşit zeytinyağlıyı veya 6 çeşit bir tabakta alabilirsiniz. 8’li 23.5 , 6’lı 19.5 lira. Porsiyon ise 14,5 liradan veriliyor. Her gün 2 çeşit haftada bir gün mutlaka balık çorbası var. Günde 3-4 çeşit ağırlıkla Ege yöresinden sıcak yemek de çıkıyor. Yemekler, Ayvalık ve Küçükkuyu bölgelerinin 1. kalite sızma zeytinyağıyla yapılıyor.

Gittik gördük, yedik, bize göre taze ve gerçek zeytinyağlı Ege lezzetlerini arayanlara çok iyi bir alternatif olabilir. Lezzetli ve hafif yemek çeşitleri de kilo sorununu da öteliyor.

“Lezzet Gezginleri”

Menüde “Lezzet Gezginleri” nin Ege seyahatinden alıntılar da yapılmış. Örneğin bir sayfada Ezine’nin peyniri, Körfezin Sardalyası, Gökçeada’nın keçi peyniri, Ayvalık’ın zeytinyağı, lor tatlısı, sakız kurabiyesi anlatılıyor. Menüye bakarken oraları da yaşıyorsunuz.

“Annelik yapıyor”

Hayriye hanım, mekana ağırlığını koymuş, sabah erken saatlerde geliyor, çatalından bıçağına, peçetesine, temizliğine kadar her alanla titizlikle ilgileniyor, yemekleri sunmadan tadına bakıyor, beğenmediğini de vermiyor. Bu arada Hayriye hanım 27 yıl Fransız Büyükelçiliği’nde çalışmış ve oradan emekli olunca hayali olan bu işe girişmiş. Hayriye hanım, mekana gelen öğrencilerle de ayrıca ilgileniyor, biraz kırgın, halsiz gördüğüne anne şefkatiyle müdahale ederek, şifa niyetine otlarla karışık sıcak içecekler hazırlıyor.

Favoriler…

Ege usulü salatalar, Tire köftesi, Bodrum mantı, fırın somon ve somon şiş yeni açılan mekanın kısa sürede en çok ilgi gören lezzetleri olmuş. Ama biz Somonun o iç bayıltan yağlı halini sevmiyorum. Tire köftenin de tadına baktık, fena değildi. Tire köfte 24.5, Bodrum mantı 22 liradan veriliyor. Duvarlarında Ege’ye

hizmet edenlerin resimlerinin de sergilendiği mekan da her türlü kredi

ve yemek kartı da geçerli. Mekanın otopark sorunu da yok. Düzayak olması, yaşlılar ve çocuklu anneler için ideal. Mekan her gün 10.00’da açılıyor ve gece 01.00’de kapanıyor. Mekanın arka bahçesin de serin yaz akşamlarında içkinizi yudumlayarak Ege lezzetlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.



Bu arada Ege Günlüğü Bilkent’te

içinde alkol olan bir masadan iki kişi, tam tekmili birden 150 liraya çıkabiliyor, bilginiz olsun.

Bu güzel ve temiz mekana yolunuzu mutlaka düşürmenizi öneririz. Pişman olmayacak bize dua edeceksiniz. Afiyet olsun.

Ege Günlüğü, Bilkent Bilkent Station No: 3/71

Çankaya-Ankara