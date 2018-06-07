Aksu:Ege Bölgesi kardeşliktir

EGEM Platformu ve ona bağlı olan il dayanışma dernekleriAnkara yaşayan hemşerilerine iftar yemeği düzenledi.

Yemeğin açılış konuşmasını yapanEGEM Platformu Dönem Başkanı ve İzmir Kültür Ve Dayanışma Derneği BaşkanıYasin Aksu iftar yemeğinde“Biliyoruz ki, birlik ve dayanışma içerisinde olunduktan sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur” diyerek beraberliğe vurgu yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğindeEGEM Platformu’nun düzenlediği iftar yemeğine Ankara’da yaşayan çok sayıda Egeli vatandaşın yanı sıra Ege bölgesinden Türk siyasetine katkıda bulunan çok sayıda milletvekili ve siyasetçi katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar yemeği kuranı kerim ve ilahi okumalarıyla başlarken bütün misafirler akşam ezanının okunmasıyla beraber oruçlarını açtı. Çok sayıda kişinin katıldığı iftarda Egem Platformu Dönem Başkanı ve İzmir Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Aksudüzenledikleri iftar yemeğinde yaptığı konuşmaya;

“Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Dernek Başkanlarım ve Değerli Hemşerilerim, 2005 yılında Ankara’da faaliyet gösteren Ege Bölgesi vakıf ve derneklerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve güçlü bir dayanışma örneği sergilediği EGEM Platformu’nun bu dönemki dönem başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek başladı.

Aksu konuşmasına şöyle devam etti; “Öncelikle bugün burada Ankara’daki tüm hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz iftiramıza verdiği destek için değerli hemşerimiz Sayın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a Platform adına içten teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bu iftarı düzenlememiz için bizi şevklendiren ve her anlamda sonsuz destek veren Sayın Başkanımız, düzenlediğimiz her etkinlikte yanımızda da yer alarak bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır.”

Çünkü Ege Bölgesi Aydınlıktır

Aksu; “Sayın Başkanım, Değerli Hemşerilerim, EGEM Platformu olarak kurulduğumuz günden bugüne hem Ankara’da yaşayan Egeli hemşerilerimizle bir araya gelmeyi amaçlamış hem de Ankara’da Ege Kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için çaba harcamış bulunmaktayız. Platformumuzu oluşturan vakıf ve derneklerimizin değerli başkanları da 2005 yılından beri hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, Hemşerilerimize Ankara’da memleket hasreti çektirmemek için atılması gereken her adım için çaba harcamıştır” diyerek derneğin yaptıklarını dile getirdi.

Aksu; “Biliyoruz ki, birlik ve dayanışma içerisinde olunduktan sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Bu anlayışla EGEM Platformu her zaman Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlık hedefler ve gelecek için elini taşın altına koymaktan da hiçbir zaman çekinmemiş, bundan sonra da hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, memleketimize, ilimize, bölgemize Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’da sahip çıkmak, Cumhuriyete sahip çıkmaktır. Çünkü Ege Bölgesi Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardır. Çünkü Ege Bölgesi Aydınlıktır. Çağdaşlıktır. Özgürlüktür. Ege Bölgesi kardeşliktir” dedi.

Aksu; “Bizler STK olarak gerek önemli günlerde düzenlediğimiz etkinliklerle, gerekse Ankara’da okuyan Egeli öğrencilerimizin eğitim hayatlarını destekleyebilmek için gösterdiğimiz çabalarla, gerekse de Ankara’da Ege kültürünü tanımak isteyen çocuk yaşlı herkesin hayatlarına dokunmaya çalışarak değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz.

Tek isteğimiz hemşerilerimizle dayanışma içerisinde bunları başarabilmek. Konuşmamı sonlandırırken Sayın Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a tekrar teşekkürlerimizi ve minnetimizi iletmek istiyorum. Hepinize yapmış olduğunuz ibadetlerin kabulünü diliyor, şimdiden sizin ve ailenizin bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.”

Egeli olmaktan gurur duyuyorum

Yenimahalle Belediye BaşkanıFethi Yaşar da iftar yemeğinde yaptığı konuşmada Cumhuriyet vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi: “Sayın Bakanım, Sayın milletvekillerim, Ege’nin değerli bürokratları ve değerleri misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Ramazan ayı münasebetiyle sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan aynı duyguları yaşamaktan onur duyuyorum” dedi.

Yaşar; “Egeli olmaktan, Egenin havasını solumaktan her zaman onur duydum ve onur duymaya da her zaman devam edeceğim. Doğduğumuz toprakları bırakıp doyduğumuz topraklara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkentinde yaşıyoruz. Çocuklarımızla beraber. Hem doğduğumuz toprakların sorunlarını unutmayacağız hem de doyduğumuz toprak olan Cumhuriyetin Başkenti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkentinin sorunlarıyla beraber uğraşacağız. Değerli kardeşlerim, Ramazanın birliği, hoşgörüsü, sevgisi bütün İslam âlemine egemen olması diliyoruz.”

Egelilerden demokrasi güç almıştır

Yaşar; “Türkiye’nin de sorunları var İslam âleminin de sorunları var. Hepiniz bunları yaşıyoruz. İslam âlemi ne yazık ki savaşmakla meşgul. Öldürenin de Allahûekber dediği öleninde Allahû Ekber dediği bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin de çeşitli sorunları var. Bunlara bu mübarek Ramazan ayında yaptığımız dualar, kıldığımız teraviler, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz hayırlar Allah katında en büyük değer bulduğu aydır.

İnşallah daha güzel ramazanlarda çocuklarımız, çocukluğumuz dönemindeki zengin ve fakirin aynı sofrada oturduğu, bir lokmayı paylaştığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, memleket bilincinin güçlendiği, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne hizmet edecek bir ramazan ayı yaşamamızı diliyorum. Bu duaların Yüce Allah katında yer bulmasını diliyorum” diyerek Ramazan Ayı’nın öneminden ve İslam aleminin yaşadığı sorunlara değindi.

Yaşar konuşmasını şöyle sürdürdü; “Değerli kardeşlerim, Egeliler olarak şunun bilincindeyiz; biz bu ülkenin tutkalıyız, cumhuriyetin, demokratik, laik cumhuriyetin ve demokrasinin yaşatılmasının tek tutkalı Anadolu’da Egedir. Egelilerden demokrasi güç almıştır, Egede başlamıştır, Egede devam etmiştir. Bürokratlarımızda bu ülkenin her tarafını güzel ve bütün gören bürokratlardır. Siyaset olarak da öyleyiz. Biz Anadolu’nun her tarafını seviyoruz.

Ben Yenimahalle’de görev yaptığım sürece kuzeyli, güneyli, batılı, doğulu demedim. Alevi, Sünni, Kürt, Türk demedim. Irkı, mezhebi, dini, inancı ne olursa olsun Allahın yarattığı bir insan olarak gördüm ve bu ülkenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin eşit yurttaşı olarak gördüm. Bu duyguları ve yolu devam ettirirsek, Türkiye’yi idare edenler ayırmazsa, ötekileştirmezse, kin ve nefret duygularıyla hareket etmezse bu ülkenin sorunları çözülemeyecek sorunlar değil.

Demokrat olmak önce karşı düşünceye saygı göstermektir. Onun için Egeliler demokrasiye inanır, çalışanla çalışmayanı bilir. Egeliler her zaman başarılıdır. Kurtuluş savaşında da başarılı olmuştur, ülkenin kalkınmasında da başarılı olmuştur. Yılmayacağız, korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolunda devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.”

Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde EGEM Platformu’nun düzenlediği iftara 22. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak, 21. Dönem Milletvekili Müjdat Kayayerli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Md. Yrd. Mustafa Tarlacı,CHP Yenimahalle eski İlçe Başkanı ve aynı zaman da 3. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Meşe ve çok sayıda Egeli bürokrat siyasetçi ve vatandaş katıldı.