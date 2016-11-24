Ege’deki dostluk dansla pekişecek

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek ‘Bir deniz iki yaka kol kola’ etkinliğinde Bodrum, Çanakkale, İstanbul ve Ayvalık’taki dans toplulukları birlikte gösteri yapacak.

‘Bir deniz iki yaka kol kola’ adıyla 26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak Ege dostluk dansları buluşması, çok sayıda dansseveri buluşturacak. Dans eğitmeni Can Çinte öncülüğünde, Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB), Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Folklor Araştırma Derneği (AYFOLK), Grup Tirhandil, Sanat Fabrikası, Orchis Otel, Boğaziçi Otel ve Şeytan’ın Kahvesi işbirliğinde gerçekleştirilecek 2 günlük etkinlikte hem panel düzenlenecek hem de dans gösterileri sunulacak.

26 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda kortej yürüyüşü ile başlayacak etkinliğin ilk gününde 13.00-14.30 saatleri arasında Ayvalık Folklor Araştırmaları Derneği’nde Veysel Aymaz yönetiminde Sirtaki workshopu, 15.00-16.30 saatleri arasında ise dernekte Can Çinte yönetiminde Harmandalı workshopu yapılacak. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı’ndan panelistlerin katılacağı ‘İki yaka dans ve müzik paneli’ 26 Kasım Cumartesi günü 17.30- 19.00 saatleri arasında Sanat Fabrikası’nda gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 20.00’de Orchis Otel’de Dostluk Dansları gecesi yapılacak. 27 Kasım Pazar günü ise 11.00-12.00 saatleri arasında Şeytanın Kahvesi’nde sohbet, 13.00-14.30 saatleri arasında AYFOLK’ta Veysel Aymaz yönetiminde Zembekiko workshop, 15.00-16.30 saatleri arasında AYFOLK’ta Can Çite yönetiminde Ayvalık Zeybeği workshop, 17.00-18.30 saatleri arasında Veysel Aymaz yönetiminde Hasapiko workshop düzenlenecek. Ege dostluk dansları buluşması pazar akşamı gerçekleştirilecek dostluk dansları gecesi ile sona erecek. Etkinliğe Yunanistan’ın Lesvos Adası Midilli kentinden dans grubunun da davet edildiği bildirildi.

Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu eski dansçısı Can Çinte, iki yakanın ortak dans ve müziklerinin araştırılacağını söyleyerek “Herkesi kucaklayan bir etkinlik olacak. Türkiye genelinden 30 halk oyunları jüri üyesinin katılımıyla düzenlenecek panelde konuşulanlar sonuç bildirgesi olarak yayınlanacak. Seneye bu etkinliğin 4 güne çıkartılması, 2 gün Ayvalık’ta, 2 gün ise Ege’nin karşı yakasında yapılması planlanıyor” dedi.

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